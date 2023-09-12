iPhone 15要來了！iOS 17「10大新功能」神進化：橫放待機超質感

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聯絡人的部分，iOS 17迎來重大更新，來電顯示有全新外觀，有滿版海報強勢佔據螢幕，難以被忽略。來電介面也有所不同，控制選項移到螢幕下半部更容易點按。
📍待機模式
iOS 17加入了待機模式，當iPhone 充電時將手機橫向，即可享有新的全螢幕體驗，且一次加入包含時鐘、照片和小工具功能。時鐘的選項有包含：數位、類比、太陽、懸浮和世界時鐘。照片部分，則可以充分利用橫向螢幕來展示最喜歡的照片。另外還有，實用度超高的小工具，只要在各個小工具堆疊上快速滑過，即可查看行事曆、家庭控制、當下天氣狀況。
📍Safari「私密瀏覽」
以往即便是私密瀏覽，如果沒有關閉網頁就將手機上鎖，當下次手機解鎖時，私密瀏覽的網頁也會同步解鎖，如果剛好是羞羞的網頁時就會顯得相當尷尬。未來升級到iOS 17，用戶在Safari使用「私密瀏覽」開啟網頁時，即便網頁沒有關閉，當自動上鎖後，於下次手機解鎖時，私密瀏覽的網頁會多加上一道鎖，需要再用Face ID或是密碼解鎖才能再次進入私密瀏覽，不用擔心別人點開私密瀏覽的網頁，對瀏覽網頁更有隱私感。
📍敏感性內容警告
在最新的iOS 17中加入了「敏感性內容警告」，敏感性內容警告可協助成人使用者避免在「訊息」、AirDrop、 FaceTime 影片訊息中，以及以「電話」app 接收「聯絡人海報」時，看到令人不舒服的裸露畫面或是影片。該項功能為自選，用戶未來可以在「隱私權與安全保護」中開啟。官方也強調，「敏感性內容警告」的所有圖像和影片都在用戶的手機上運行，蘋果和任何第三方都無法存取其內容。
📍免「嘿」Siri還沒輪到台灣
WWDC23當時宣布「Siri」不需要「嘿」就能喚醒，但《NOWnews》實際更新到iOS 17 卻發現依舊需要「嘿」Siri才能使用，在蘋果官網上有提到，直接喊「Siri」目前只有針對4個英語系國家，包含美國、英國、加拿大、澳洲，意味，台灣目前還沒有支援，至於何時才能不用「嘿」，現階段無法確認，所以升級後依舊老樣子的要「嘿！Siri」。
📍訊息功能加入語音轉文字
訊息功能加入語音轉文字，用語音傳給對方後，就會自動轉成「文字」，可以即時查看。但目前使用發現，似乎有時間限制，大約只能辨識出10秒左右的語音轉文字，且2分鐘後就會自動銷毀。真的就是用來「即時」查看用。音訊訊息可以拖移至音訊檔某一段落，而在送出訊息前，也可以在暫停後繼續錄製同一則訊息，而接收者可用 2 倍速播放訊息。
📍「圖像查詢」可辨識毛孩
相簿功能新增辨認食物、店面、標誌和符號的能力，「人物」相簿分類裡，不但能識別親朋好友，家中毛孩也能偵測出來。
📍拍照新增「垂直水平儀」
原本 iPhone 相機在拍照時，只有在平行地面往下拍才會出現「十字」輔助線，iOS 17 開始，加入水平輔助線，只有將手機維持水平後，輔助線會轉為黃色，更加方便構圖。
📍雙指縮放秒「裁切」
裁切功能變的超級方便，檢視照片時雙指放大圖片就會出現「裁切」選項，可以立即剪裁。另外，相片編輯功能內的「完成」、「取消」從下方一到頂部，可以減少手握持時誤觸。
📍掃描QRcode優化
掃描QRcode進入網站相當方便，iOS 16掃描後辨識出來的網址會用黃色的底色出現在對焦框的下方，還在構圖框內，如果拍攝的畫面剛好有QRcode，又需要調整對焦框，這時黏緊緊的網址就會非常干擾，之後更新到iOS 17之後，辨識出來的網址會改到畫面下方，想拍照移動對焦都不會受到影響。
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