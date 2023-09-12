關懷烏克蘭戰地人民　雄中校友以音樂傳遞愛與恩典

高雄中學校友會為關懷飽受戰火摧殘的烏克蘭人民，由校友會榮譽會長、婦產科院長段志憲和張文豹文教基金會會長張弘共同號召發起「愛與恩典音樂會」，透過音樂傳遞愛與恩典的訊息，撫慰戰爭下的烏克蘭人民。由旅美音樂博士余遠淳創作樂曲「如香的祈禱」，結合小提琴家花苾茲博士、留俄鋼琴家黃俊瑜，一起發表這首樂曲的全球首演。
記者陳美嘉／高雄報導
新興國中音樂班中提琴首席顏志桓，女高音洪郁菁老師，雄中民謠吉他社也參與演出，雄中校長莊福泰和醫師段志憲及會長張弘，帶領校友大合唱Amazing Grace和 You raise me up，期待透過音樂傳遞愛與恩典的訊息，撫慰戰爭下的烏克蘭人民。
烏克蘭國家交響樂團9/12將在衛武營音樂廳演出，歷經72小時的旅程從烏克蘭到台灣，只為了透過音樂向台灣人民傳遞烏克蘭人民捍衛自由民主的堅強意志。而更早8/30，在高雄中學美洲校友會林榮松會長的帶領下，台美醫師組成的義診團已經抵達烏克蘭進行醫療救援，台灣和烏克蘭都面臨強大的外部力量的干擾，但雙方卻願意站在一起捍衛共同價值力。
高雄中學校友會這次發起愛與恩典音樂會，期待透過音樂的獨特力量，傳達情感，撫慰靈魂，並跨越語言和文化的障礙。透過樂曲、歌聲和音符，向烏克蘭人民傳遞台灣人民的關懷和支持，同時也提醒我們珍惜和平、反思戰爭的殘酷，並讓台灣民眾記取俄烏戰爭的教訓。雄中校友會理事長劉仁義表示，高雄中學全球校友會將持續關注烏克蘭人民，也會繼續為台灣這片土地而努力。