陳明通出席榮退儀式還獲獎！蘇宏達轟校長下台：羞辱台大莫此為甚

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇宏達表示，自己在6月27日，針對陳明通稱指導學生論文被認定抄襲是世紀大寃案聲明，曾發文要求教育部和台大依法公開陳明通、林智堅、鄭文燦三人的審定報告書，卻如石沈大海，教育部推諉台大，台大則表明不公開。
因此，他著手展開聯署，準備在10月21日台大校務會議中提案，要求台大校方依教育部專科以上學校學術倫理案件處理原則第12條公佈三份審定書全文，以召公信、捍衛校譽。
對於陳明通出席榮退茶會一事，他說，這是每學年台大為辛勤付出數十年甚至一輩子的教師、行政同仁、工友、警衛等給予的榮譽，榮退就是對有貢獻的前輩表達感謝，並非所有退休人士都可享此殊榮，台大校長豈能對一個已被認定濫用台大名器、嚴重斲傷台大校譽、至少已2位學生碩士論文抄襲被認定、迄今仍拒絕道歉的人頒獎表揚呢？
蘇宏達說，頒獎給陳明通，不就代表同意林智堅、鄭文燦被認定抄襲，以及對陳明通被認定違反教師法是世紀寃案的歪論嗎？因此他當場向主任秘書等學校主管反映，要求立即停止頒授陳明通任何獎項、刪除其名並請渠離場，很遺憾，最後陳文章仍然堅持公開頒獎給陳明通。
蘇宏達表示，陳文章此舉已羞辱了同樣受獎的前輩、在場觀禮的主管、所有過去同被表揚的退休人員，以及整個台大百年校譽，完全喪失了擔任台大校長的資格。「頒獎陳明通，羞辱台大莫此為甚，陳文章必須立刻下台。」
對此，台大回應，學校依循往例於9月12日舉行年度「名譽教授、卸任主管暨退休人員茶會」，前國發所教授陳明通已獲教育部核准退休，因此名列今年度本校退休人員之一，並由校長按例代表學校致贈紀念品一份。
陳明通涉學生論文指導不周，台大教評會在審理後認定情節未達解聘程度，但給予3項懲處，並將審議結果送到教育部。教育部則在6月19日依法同意陳明通退休，台大也依規定通過陳明通退休案。