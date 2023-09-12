AI帶動台股量能！證交稅連4紅亦創21個月次高　全年有望達標

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若與去年8月相較，以證交稅及營業稅各增加79億元及35億元較多，而綜所稅減少96億元。累計前8月稅收與上年同期比較，以綜所稅增加930億元、營利事業所得稅增加719億元較多，而土地增值稅減少172億元。
就證交稅表現來看，財政部統計處專門委員梁冠璇分析，由於8月AI仍飄香，尤其AI伺服器的電腦及週邊設備類上市櫃股票成交值占整體成交金額比重達3成2，這也是100年有資料以來新高，推升8月上市櫃股票日平均成交量達3921億元，較去年8月的2522億元，年增55.5%，也使得8月證交稅實徵221億元，年增56.1%，已連續4個月正成長，而且不論金額或者增幅更都是110年12月以來、也是近21個月以來次高。
累計今年前8月證交稅實徵1289億元，亦躍升歷年同期第2高，較去年同期已正成長4.3%。梁冠璇表示，今年前8月上市櫃股票日平均成交量有3352億元，9月至12日平均日成交值3253億元，兩個數字都較今年全年證交稅預算數設定的2648億元高，而累計前8月證交稅收已達1289億元，距離今年預算目標差262億元，以今年只剩下4個月來看，未來平均每月證交稅有66億元水準，就可達全年預算目標。因此，財政部認為，未來4個月若還可維持目前狀況，「證交稅達成今年全年目標，應該是屬於樂觀趨勢」。
除了證交稅之外，在房市3大稅目部分，梁冠璇表示，不排除受升息效應影響，投資趨於觀望，但青安房貸新制上路後，首購及自住意願增加，今年8月土增稅、契稅都是今年最大規模，土增稅因去年有一個大額稅款，比較基期較高，因此，年減2.6%；契稅因新建案交屋，房屋現值較高，8月年增23.3%，連3個月正成長，又以新竹市及新北市增加較多；8月個人房地合一稅，年增25.1%，以台中市、新北市及台南市增加較多。
不過，累計前8月稅收表現來看，土增稅年減172億元，年減25.7%，創91年以來同期最大減量，而契稅年減11億元，年減10.2%，也是106年以來最大降幅，個人房地合一稅也年減10億元，年減4.4%，創歷年最大減量。