張國榮67歲冥誕！生前摯愛唐鶴德PO親密合照 背後環抱感人畫面曝
香港巨星張國榮過去曾演出電影《阿飛正傳》及《霸王別姬》，也在香港粵語流行樂壇具有特殊地位，人氣風靡全亞洲，卻在2003年愚人節逝世，讓眾多親友及粉絲陷入哀傷，今（12）日迎來張國榮67歲冥誕，他生前摯愛伴侶唐鶴德（唐唐）一如往年準時送上祝福，並曬出兩人合照，讓粉絲看哭直呼：「生日快樂哥哥～永遠懷念你的風采。」
記者賴禹妡／綜合報導
唐鶴德每逢過年過節都會在社群平台曬出和張國榮的合照，今日也不例外，他先是在IG貼出張國榮的帥氣獨照，寫下「Happy Birthday to you，Leslie！」接著再PO出兩人合照，只見張國榮從背後緊抱唐鶴德，兩人面對鏡頭都露出靦腆的微笑，唐鶴德表示：「分享一張生日合照，我們一起祝福『哥哥』生日快樂。」
貼文曝光後，網友紛紛感傷留言，「終於等到合照啦！永遠看起來都是這麼的般配」、「哥哥生日快樂，合照很美」、「生日快樂哥哥～永遠懷念你的風采」、「多謝唐先生分享的新合照，哥哥生日快樂」、「哥哥生日快樂，祝福唐先生身體健康」、「真好呢，又到他生日了，都要快樂啊」、「祝哥哥生日快樂，永遠熱愛張國榮先生」。
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