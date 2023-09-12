國內首例 麗明營造通過ISO14067:2018建築碳足跡

我是廣告 請繼續往下閱讀
有鑑於此，麗明營造與財團法人臺灣營建研究院，自110年起積極合作，致力於溫室氣體盤查與產品碳足跡兩項碳排放查驗作業，並選擇「四季仁美校」工程開始規劃建置ISO 14067:2018建築碳足跡計算架構。
吳春山表示，在歷時近兩年資料搜集及查證之過程，於112年7月完成麗明營造的建築碳足跡查證作業，並在112年8月通過英國標準協會(British Standards Institute，簡稱BSI)國際標準ISO 14067:2018的查證，獲頒查證聲明書。
今日，麗明營造吳春山董事長受頒由BSI所頒發ISO 14067:2018查證聲明書。吳春山表示，本階段完成建案碳足跡計算，僅是麗明營造減碳計畫的一小步，導入將減碳規劃與策略，運用BIM與工法在組織內、外同時進行。對內，將根據溫室氣體盤查結果，制定營運碳足跡管理機制，積極節能減碳。對外則要推動建築物碳足跡盤查，透過企業社會影響力，喚起國人減碳意識，一起愛護地球，珍愛台灣。
吳春山指出，透過此案之推動，進而強化營建業對建築碳排放的重視與要求，藉以凝聚市場的認同與誘因，促使各相關廠商及早投入品質及技術能力的提昇，再創產業的競爭力。
展望未來，麗明營造將持續關注各方利害關係人的需求，除了致力提升獲利能力，持續創造利潤外，並力求提供社會大眾更好的服務，重視員工職涯發展，推動友善職場環境。
吳春山表示，至於這項重要的成就，標誌著麗明營造在可持續發展道路上的堅定前進，也對於推動國內營建業實現低碳目標，提供具體示範。隨著環保議題的不斷凸顯，相信這種積極的努力，將在未來繼續產生正向影響。