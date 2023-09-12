MAMAMOO一年來台灣3次！頌樂、玟星10月22日TICC開唱
韓國女團MAMAMOO今年一月曾在林口開唱，成員頌樂、玟星組小分隊「MAMAMOO+」曾於7月來台南下參加活動，相隔3個月後，2人今（12）日宣布再來台，將於10月22日在TICC舉辦的FAN CONCERT，更表示要挑戰「一日兩場」，從下午跟粉絲同樂到晚上。
記者陳雅蘭／綜合報導
「MAMAMOO+」的頌樂、玟星8月推出專輯《TWO RABBITS》後，緊接著公布亞洲巡迴行程，本月16日從首爾起跑，陸續造訪日本大阪、台灣台北、新加坡、馬來西亞、印度、菲律賓、香港等8個國家開唱。
MAMAMOO繼一月在林口舉辦演唱會後，頌樂跟玟星7月再來高雄參加活動，2人當時許下「希望很快能夠再跟大家見面」的心願，沒想到相隔3個月確定再來，2人因此締造單一韓星在一年內來台3次、在3個不同城市（新北市、高雄市、台北市）開唱的新紀錄。
《MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT 'TWO RABBITS CODE’》將於10月22日下午1點以及晚上7點在台北國際會議中心TICC舉行，票價、售票日期等相關訊息將於近日公開，更多資訊可至主辦單位臉書查詢。