學霸星二代／陽帆女兒Angie太強 紐約大學、哥倫比亞大學全考上
演藝圈中，不少明星家長教育出品格好、學業優秀的星二代，陽帆和老婆劉景莊（Julie）的小女兒Angie（安吉，本名陳妤安），不僅長相標緻、有副甜美歌喉，還是同時考上美國紐約大學（NYU）和加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學（UBC）的女學霸。
記者楊穎軒／綜合報導
Angie 2017年18歲時剛從高中畢業，同時錄取美國紐約大學、加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學兩所學校的戲劇系，雖然學費都不便宜，但雙親依然甘願花錢給愛女最好的教育，最後Angie選擇到UBC就讀，與同樣唸該所學校的哥哥Chris互相照應，她不吝分享高效率讀書祕訣，一整天只唸「黃金3小時」的書，時間選在晚上，且非常專心，才有事半功倍的效果。
不過Angie只在UBC讀1年，2018年下半年被蕭敬騰經紀人Summer相中，慎重思考過後決定先暫停大學學業，返台競逐星夢，從5歲學習大提琴的她，也會音樂創作，先是報名歌唱選秀節目《聲林之王》，但因為準備不夠充分被淘汰。
Angie不放棄音樂夢，去年年底在數位平台獨立發表創作單曲〈Unloving U〉，受到A-Lin、ØZI等前輩盛讚，今年5月加盟索尼音樂，錄製實境節目《為你唱情歌》，也再度推出全新單曲〈To The Starz〉，6月發行收錄5首作品的同名EP，正式進軍樂壇。