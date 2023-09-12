蘋果發表會前最新爆料！外媒：iPhone 15 Pro「2TB容量」不存在

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至於一般人最在乎的售價部分，因為iPhone 15 Pro採用鈦金屬外框，恐漲價100美元，預估售價1099美元（約3萬4947元台幣）。iPhone 15 Pro Max預計將有潛望式變焦鏡頭，則漲200美元，預估售價為1299美元（約4萬1307元台幣）；iPhone 15、 15 Plus售價則預計將與14系列維持不變。
📍iPhone 15系列完整規格
🟡iPhone 15
螢幕：6.1吋動態島
晶片：A16
相機：主鏡頭4800 萬像素＋超廣角1200 萬像素
充電：USB-C
顏色：黑、白、藍、黃、粉
容量：128GB、256GB、512GB
價格：維持799美元起，台灣售價2萬7900元起
🟡iPhone 15 Plus
螢幕：6.7吋動態島
機身：圓弧鋁金屬邊框
晶片：A16
相機：主鏡頭4800 萬像素＋超廣角1200 萬像素
充電：USB-C
顏色：黑、白、藍、黃、粉
容量：128GB、256GB、512GB
價格： 維持 899美元起，台灣售價 3萬1900元起
🟡iPhone 15 Pro
螢幕：6.1吋動態島，1.55mm 窄螢幕黑邊
機身：圓弧，鈦合金中框，重量輕10%
靜音：改為動作按鍵
晶片：3nm A17晶片
相機：主鏡頭4800 萬像素＋長焦鏡1270 萬像素＋超廣角1340 萬像素
充電：USB-C
顏色：黑、銀、藍色、鈦灰
容量：128GB、256GB、512GB、1TB
售價：1099美元起，約3萬4947元台幣。
🟡iPhone 15 Pro Max
螢幕：6.7吋動態島，1.55mm 窄螢幕黑邊
機身：圓弧，鈦合金中框，重量輕10%
靜音：改為動作按鍵
晶片：3nm A17
相機：主鏡頭4800 萬像素＋長焦鏡1270 萬像素潛望鏡頭，6倍光學變焦＋超廣角1340 萬像素
充電：USB-C
顏色：黑、銀、藍色、鈦灰
容量：128GB、256GB、512GB、1TB
售價：1299美元起，約4萬1307元台幣