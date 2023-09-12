杭州亞運／中華隊打線超恐怖！林子偉領軍　林立等中職強打者入列

杭州亞運／中國成棒代表隊名單出爐　楊晉曾經從大谷翔平手中敲安

▲2023年經典賽中國隊，有不少球員也會參加杭州亞運。（圖／美聯社／達志影像）
▲2023年經典賽中國隊，有不少球員也會參加杭州亞運。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2023年杭州亞運會即將在11天後展開，今（12）日中國隊公布完整棒球名單，總教練由李偉擔任，曾在今年WBC經典賽也打過中國隊的陳晨、蘇長龍、鄭超群、楊晉等都入選，其中楊晉曾在經典賽棒打大谷翔平，實力也不錯。

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中國隊名單如下：

總教練：李偉

教練團：王偉、陳彪、張健

投　手：索旭迪（北京）、蘇長龍天津）、崔恩庭（天津）、王翔（上海）、鄭超羣（江蘇）
　　　　王唯一（江蘇）、黎凝佶（江蘇）、伊健（廣東）、華旦才讓（廣東）、甘泉（四川）

捕　手：王帥（天津）、李寧（上海）

內野手：陸昀（北京）、王斌（上海）、楊晉（上海）、張文韜（上海）、陳晨（江蘇）、曹傑（江蘇）
　　　　羅錦駿（廣東）、陳嘉績（天津體院）

外野手：梁培（北京）、杜楠（天津）、寇永康（上海）、李雨洋（四川）

替補選手：屠佳倫（上海）、周奕（廣東）、金利民（四川）、倪鑫澤（天津）

台灣球迷不陌生的有甘泉、楊晉、陳晨、李寧、崔恩庭、鄭超群等，這些球員幾乎都打過上屆雅加達亞運，默契也不錯，尤其長期集訓，中華隊不可輕敵。

這屆亞運棒球分為兩組，A組有中華隊、韓國、香港，B組有地主中國、日本隊還有菲律賓。其他各隊要先打資格賽，才能被分到AB組，中華隊預計首戰10月1日出戰資格賽贏球的隊伍，第二場為10月2日對戰韓國，第三場中午12:00出戰香港，決賽定為10月7日。

2023年第19屆杭州亞洲運動會官網-棒球項目

比賽場館 紹興棒（壘）球體育文化中心-棒球場館
日期 單元 時間 比賽場次對陣
（主隊 VS 客隊）		 組別 比賽場地 階段
第一階段比賽（決出前兩名進入第二階段比賽）
2023/9/26
（星期二）		 BBL01 18:30 泰國(R16) VS 寮國(R17) Q 1號場地 第一階段
2023/9/27
（星期三）		 BBL02 18:30 寮國(R17) VS 新加坡(RXX) Q 1號場地
2023/9/28
（星期四）		 BBL03 18:30 新加坡(RXX) VS 泰國(R16) Q 1號場地
第二階段比賽
2023/10/1
（星期日）		 BBL04 12:00 中國 VS Q2 A 1號場地 小組迴圈賽
BBL05 12:00 菲律賓 VS 日本 A 2號場地
BBL06 18:30 南韓 VS 中國香港 B 1號場地
BBL07 18:30 中華台北 VS Q1 B 2號場地
2023/10/2
（星期一）		 BBL08 12:00 中國 VS 菲律賓 A 1號場地
BBL09 12:00 Q1 VS 中國香港 B 2號場地
BBL10 18:30 中華台北 VS 南韓 B 1號場地
BBL11 18:30 日本 VS Q2 A 2號場地
2023/10/3
（星期二）		 BBL12 12:00 中國香港 VS 中華台北 B 1號場地
BBL13 12:00 南韓 VS Q1 B 2號場地
BBL14 18:30 日本 VS 中國 A 1號場地
BBL15 18:30 Q2 VS 菲律賓 A 2號場地
2023/10/5
（星期四）		 *BBL16 12:00 A組第四 VS B組第四 P 2號場地 超級迴圈輪/排名賽
*BBL17 12:00 A組第二 VS B組第二 S 1號場地
*BBL18 18:30 A組第三 VS B組第三 P 2號場地
*BBL19 18:30 A組第一 VS B組第一 S 1號場地
2023/10/6
（星期五）		 BBL20 12:00 A組第三 VS B組第四 P 2號場地
BBL21 12:00 A組第一 VS B組第二 S 1號場地
BBL22 18:30 B組第三 VS A組第四 P 2號場地
BBL23 18:30 B組第一 VS A組第二 S 1號場地
2023/10/7
（星期六）		 BBL24 12:00 三、四名銅牌賽   1號場地 決賽
BBL25 18:00 一、二名金牌賽   1號場地
注：*BBL16-*BBL19場次擲銅板決定主、客場。

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