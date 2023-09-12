杭州亞運／中國成棒代表隊名單出爐　楊晉曾經從大谷翔平手中敲安

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總教練：李偉
教練團：王偉、陳彪、張健
投 手：索旭迪（北京）、蘇長龍（天津）、崔恩庭（天津）、王翔（上海）、鄭超羣（江蘇）
王唯一（江蘇）、黎凝佶（江蘇）、伊健（廣東）、華旦才讓（廣東）、甘泉（四川）
捕 手：王帥（天津）、李寧（上海）
內野手：陸昀（北京）、王斌（上海）、楊晉（上海）、張文韜（上海）、陳晨（江蘇）、曹傑（江蘇）
羅錦駿（廣東）、陳嘉績（天津體院）
外野手：梁培（北京）、杜楠（天津）、寇永康（上海）、李雨洋（四川）
替補選手：屠佳倫（上海）、周奕（廣東）、金利民（四川）、倪鑫澤（天津）
台灣球迷不陌生的有甘泉、楊晉、陳晨、李寧、崔恩庭、鄭超群等，這些球員幾乎都打過上屆雅加達亞運，默契也不錯，尤其長期集訓，中華隊不可輕敵。
這屆亞運棒球分為兩組，A組有中華隊、韓國、香港，B組有地主中國、日本隊還有菲律賓。其他各隊要先打資格賽，才能被分到AB組，中華隊預計首戰10月1日出戰資格賽贏球的隊伍，第二場為10月2日對戰韓國，第三場中午12:00出戰香港，決賽定為10月7日。
【2023年第19屆杭州亞洲運動會官網-棒球項目】
|比賽場館
|紹興棒（壘）球體育文化中心-棒球場館
|日期
|單元
|時間
|比賽場次對陣
（主隊 VS 客隊）
|組別
|比賽場地
|階段
|第一階段比賽（決出前兩名進入第二階段比賽）
|2023/9/26
（星期二）
|BBL01
|18:30
|泰國(R16) VS 寮國(R17)
|Q
|1號場地
|第一階段
|2023/9/27
（星期三）
|BBL02
|18:30
|寮國(R17) VS 新加坡(RXX)
|Q
|1號場地
|2023/9/28
（星期四）
|BBL03
|18:30
|新加坡(RXX) VS 泰國(R16)
|Q
|1號場地
|第二階段比賽
|2023/10/1
（星期日）
|BBL04
|12:00
|中國 VS Q2
|A
|1號場地
|小組迴圈賽
|BBL05
|12:00
|菲律賓 VS 日本
|A
|2號場地
|BBL06
|18:30
|南韓 VS 中國香港
|B
|1號場地
|BBL07
|18:30
|中華台北 VS Q1
|B
|2號場地
|2023/10/2
（星期一）
|BBL08
|12:00
|中國 VS 菲律賓
|A
|1號場地
|BBL09
|12:00
|Q1 VS 中國香港
|B
|2號場地
|BBL10
|18:30
|中華台北 VS 南韓
|B
|1號場地
|BBL11
|18:30
|日本 VS Q2
|A
|2號場地
|2023/10/3
（星期二）
|BBL12
|12:00
|中國香港 VS 中華台北
|B
|1號場地
|BBL13
|12:00
|南韓 VS Q1
|B
|2號場地
|BBL14
|18:30
|日本 VS 中國
|A
|1號場地
|BBL15
|18:30
|Q2 VS 菲律賓
|A
|2號場地
|2023/10/5
（星期四）
|*BBL16
|12:00
|A組第四 VS B組第四
|P
|2號場地
|超級迴圈輪/排名賽
|*BBL17
|12:00
|A組第二 VS B組第二
|S
|1號場地
|*BBL18
|18:30
|A組第三 VS B組第三
|P
|2號場地
|*BBL19
|18:30
|A組第一 VS B組第一
|S
|1號場地
|2023/10/6
（星期五）
|BBL20
|12:00
|A組第三 VS B組第四
|P
|2號場地
|BBL21
|12:00
|A組第一 VS B組第二
|S
|1號場地
|BBL22
|18:30
|B組第三 VS A組第四
|P
|2號場地
|BBL23
|18:30
|B組第一 VS A組第二
|S
|1號場地
|2023/10/7
（星期六）
|BBL24
|12:00
|三、四名銅牌賽
|1號場地
|決賽
|BBL25
|18:00
|一、二名金牌賽
|1號場地
|注：*BBL16-*BBL19場次擲銅板決定主、客場。