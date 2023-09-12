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巴氏量表可望再放寬！增三大類免評即可聘外籍看護　60萬人受惠

▲衛福部社家署長簡慧娟今（12）日說明衛福部、勞動部會議內容，擬針對3族群放寬巴氏量表免評資格。（圖／記者林志怡攝，2023.09.12）
▲衛福部社家署長簡慧娟今（12）日說明衛福部、勞動部會議內容，擬針對3族群放寬巴氏量表免評資格。（圖／記者林志怡攝，2023.09.12）

記者林志怡／台北報導

衛福部、勞動部今（12）日邀集相關專家與團體，就「巴氏量表」免評即可聘雇外籍看護族群放寬進行討論。會後衛福部社家署長簡慧娟於傍晚說明，會議初步擬定3大放寬方向，但相關措施仍有待10月前與勞動部進行第2次會議，就可行性、執行細節進行通盤檢討。

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「巴氏量表」作為評估是否可以雇用外籍看護工的重要資料，曾多次引發醫師與家屬間的衝突，日前更因為醫師拒絕開立、導致醫療暴力事件。衛福部長薛瑞元今（12）日上午出席「APEC數位醫療應用公私協力工作坊」，會前接受媒體聯訪指出，今天會就相關議題與勞動部進行會議討論。

目前不需要經過巴氏量表、可直接申請家庭看護工的族群計有12類，且僅適用於重度族群，包括平衡機能障礙、智能障礙、植物人、失智症、自閉症、染色體異常、先天代謝異常、其他先天缺陷、精神病、特定肢體障礙、罕見疾病，以及具有前述多重障礙者。

簡慧娟表示，今天會議邀集勞動部、民間團體、醫療長照專家進行諮詢會議，搜集相關實務經驗與意見，針對免除巴氏量表評估一案，初步擬定3類放寬對象，但這次會議僅為初步結論、尚未討論執行細節，預計於10月前與勞動部開會，就可行性、執行細節等議題通盤檢討。

至於這次初步擬定的放寬對象，簡慧娟說明，第一類放寬族群為「自核定長照服務當日起，使用照顧服務持續6個月以上」，初估人數為30萬人；第二類放寬對象為「經一名神經科或精神科專科醫師臨床診斷失智評估量表輕度以上（CDR=1）以上」，初估人數為20萬人。

第三類放寬族群則是就原限制特定身心障礙重度等級以上進行調整，肢體障礙及罕見疾病擬改為不限病症，預估有730人可受益，並新增「呼吸器官失去功能的障礙程度達重度以上（4500多人）」、「吞嚥機能失去功能障礙的障礙程度達中度以上（1200多人）」。

雙和醫院副院長劉燦宏補充，納入特定呼吸功能、吞嚥機能失能族群，主要是考量很多個案在日常照護上存在困難，而巴氏量表需要在醫院進行評估，能評估的範圍也有局限性，因此目前考量就前述對象放寬免評。

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