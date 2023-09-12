巴氏量表可望再放寬！增三大類免評即可聘外籍看護　60萬人受惠

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目前不需要經過巴氏量表、可直接申請家庭看護工的族群計有12類，且僅適用於重度族群，包括平衡機能障礙、智能障礙、植物人、失智症、自閉症、染色體異常、先天代謝異常、其他先天缺陷、精神病、特定肢體障礙、罕見疾病，以及具有前述多重障礙者。
簡慧娟表示，今天會議邀集勞動部、民間團體、醫療長照專家進行諮詢會議，搜集相關實務經驗與意見，針對免除巴氏量表評估一案，初步擬定3類放寬對象，但這次會議僅為初步結論、尚未討論執行細節，預計於10月前與勞動部開會，就可行性、執行細節等議題通盤檢討。
至於這次初步擬定的放寬對象，簡慧娟說明，第一類放寬族群為「自核定長照服務當日起，使用照顧服務持續6個月以上」，初估人數為30萬人；第二類放寬對象為「經一名神經科或精神科專科醫師臨床診斷失智評估量表輕度以上（CDR=1）以上」，初估人數為20萬人。
第三類放寬族群則是就原限制特定身心障礙重度等級以上進行調整，肢體障礙及罕見疾病擬改為不限病症，預估有730人可受益，並新增「呼吸器官失去功能的障礙程度達重度以上（4500多人）」、「吞嚥機能失去功能障礙的障礙程度達中度以上（1200多人）」。
雙和醫院副院長劉燦宏補充，納入特定呼吸功能、吞嚥機能失能族群，主要是考量很多個案在日常照護上存在困難，而巴氏量表需要在醫院進行評估，能評估的範圍也有局限性，因此目前考量就前述對象放寬免評。