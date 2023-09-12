「屏東之光」豆油伯榮獲英國美食大賞-金叉獎

屏東十大伴手禮店家「豆油伯」，於2023年英國星級美食大獎Great Taste Awards中喜獲金叉獎，這一殊榮是茶姬醬油在全球14,195件產品中脫穎而出的成果。茶姬醬油不僅獲得三星肯定，更位列全球僅有25名的最高等級美食，彰顯其卓越品質得到國際評審高度讚譽。屏東縣府對此表示熱烈祝賀，認為這是屏東的驕傲。
記者莊全成／屏東報導
英國星級美食大獎Great Taste Awards被譽為食品界的奧斯卡，今年共有14,195件產品參加評鑑，其中4,088項產品獲得一星評級，1,568項獲得二星評級，而茶姬醬油首次參賽便成功獲得僅有2%的三星評級，更稱霸全球僅有25名的金叉獎，成為台灣唯一獲得此殊榮的醬油品牌。
屏東縣府傳播暨國際事務處強調，豆油伯的國際成功代表著屏東縣農產品品質的優越性，也對縣府團隊的努力給予高度肯定。屏東十大伴手禮商家已經成為企業和民眾在節慶時購物的參考指南，未來將持續與這些商家合作，將屏東的美食和文化推向國際，成為耀眼的明星。
豆油伯李明芳強調，豆油伯不僅致力於推廣台灣的優質農產品，還渴望打造一瓶真正屬於台灣的醬油。她特別感謝主辦單位賜予這個殊榮，這不僅給予他們分享產品的機會，也讓世界看到台灣的豆子也能產出獨特的醬油。