▲天理昭彰！警破大型賭場為冤魂申正義 警逮85人

台中市第三警分局日前處理民眾燒炭自殺案件，發現案情並不單純，經抽絲剝繭續與家屬懇談，發現死者疑因積欠數百萬賭債而尋短，警方旋即與第六分局共組專案小組，報請臺灣臺中地方檢察署雲股檢察官陳振義指揮偵辦，經縝密且全面蒐證後，聲請搜索票獲准， 10日警方一舉搗破台灣大道一處大型百家樂賭場，逮捕賭場及賭客共85人，大型警備車分3躺趟才載完一嫌犯，終為死者討回公道。
記者鄧力軍/台中報導
警方經多日埋伏監控，10日聯同特勤警力，以迅雷不及掩耳速度強勢攻堅，突破隱藏在臺灣大道二段處大樓地下室的職業賭場大門，一舉緝獲現場負責人、荷官、實習荷官、櫃台、安管、賭客，數量竟達85人之多，須動用警方大巴士接送3趟才能完成；且警方在現場亦查扣賭資新臺幣近百萬元、兌換新臺幣1比1之籌碼5,600餘萬，另有點鈔機、洗牌機、各式賭具、監視器、通訊設備、賭桌、電動麻將桌等……各項贓證物，全案訊後以刑法賭博罪嫌移送臺中地檢署偵辦，另賭客則依社維法裁處。
中市警三分局長在此呼籲，賭博行為害人害己，嚴重者傾家盪產，警方將持續強力掃蕩賭博不法行為，淨化社會治安，杜絕歪風；另也在此宣誓，欲以選舉賭盤擾亂選舉不法分子，警方雖因選舉勤務繁忙，但對此類犯罪必將查緝到底，絕不手軟。