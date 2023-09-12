▲登革熱持續上升！為避免排擠醫療量能　病人以A、B、C級分流收治

我是廣告 請繼續往下閱讀
參考世界衛生指引建議 登革熱病人分3級收治根據國健署資料顯示，國內今（2023）年截至9月11日，已累計6,464例本土病例。疾管署發言人曾淑慧表示，為了提供登革熱病人更優質的醫療照護、避免排擠醫療量能，疾管署參考世界衛生指引建議，分為A、B、C三級來進行分流收治以及雙向轉診。
曾淑慧發言人說明，A級登革熱病人，主要是指沒有登革熱警示徵象包含急性腹痛、持續嘔吐、意識改變、黏膜出血等的病人，而且可以服從醫囑服藥、多喝水、多休息等，在這種情況下病人於門診或急診看完醫師後就可回家休息，醫師可對病患進行衛教，也可視病人情況安排門診追蹤。
而B級登革熱病人指的是有警示徵象，或是高危險群（如：孕婦、嬰兒、老人等）、獨居或偏遠地區民眾、具潛在疾病（如：糖尿病、心臟衰竭、慢性肺病等）。曾淑慧發言人表示，在這種情況下，醫療院所醫師可以安排病人住院觀察，等到病人穩定後再出院由門診進行後續追蹤。
如果有嚴重血漿滲漏、休克、呼吸窘迫、呼吸急促、嚴重出血、嚴重器官損傷（如：腎功能損傷、心肌病變、腦病變、腦炎），則屬於C級登革熱病人。曾淑慧發言人提到，這些病人就要緊急治療或是轉介到醫學中心進行處置。
本土登革熱疫情持續 應落實清除孳生源、防蚊疾管署提醒，本土登革熱疫情持續，隨病例數增加，重症及死亡個案也陸續出現，民眾應配合政府執行防治工作，落實「巡、倒、清、刷」，檢查住家周遭是否有積水處，將積水倒掉，儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生。
而曾經確診登革熱、登革熱高危險群（如：長者、懷孕婦女、嬰兒、具糖尿病、腎衰竭、慢性溶血疾病、肥胖等潛在疾病或獨居、居住於偏遠地區等特定社經狀況者），及具有流行區活動史之民眾，應留意自身健康狀況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59228
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw