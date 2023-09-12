▲遠距醫療明年擴大實施　視訊診療可開處方成重大突破

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遠距醫療擴大試辦 都會區、長照機構納入服務範圍國內65歲以上的高齡人口逐漸增加，出生率下降，預估2025年高齡人口會超過總人口的20%，國家急速老化。而高齡長者外出就醫多數需要他人協助，若是失能長者，在交通上困難度加倍，遠距醫療成為未來趨勢，然數位落差也成為一項難題。
健保署署長石崇良指出，要讓長者在家中獲得與醫院相當的醫療照護品質，需要居家訪視、遠距醫療、居家監測三項都能妥善運作，達到鐵三角，民眾才不需要全部都舟車勞頓到醫院去，服務範圍也不僅限於山地、離島地區，有些都會區民眾及長照機構住民也同樣有醫療需求。
預算部分，石崇良回應已在規劃明年健保總額，預計增加2-3億元試辦，再視情況修正；同時召集醫療學會、護理專家等專家小組討論試辦模式。
明年Ｑ１上路 《通訊診察治療辦法》修訂可開處方試辦計畫何時上路？石崇良表示最快會在明年第一季，受益者包含現在居家醫療照護整合計畫病患，預估有7至8萬人可受惠，這些民眾可以在原本的居家環境接受急性照護，例如感染症的抗生素使用，其餘長照機構住民也能適用，最常見的包括感染症、肺炎、褥瘡病患，也能透過遠距居家照護，初估10萬人左右。
過去遠距醫療不能開立處方，只能做處方調整，試辦計畫會搭配《通訊診察治療辦法》修訂實施，鬆綁限制，醫師也可開立遠距醫療處方。
會中衛福部長薛瑞元也被詢問到，國民黨總統候選人侯友宜提出的「廢除巴氏量表」，薛瑞元回應，將會進一步討論哪些身心障礙者可不一定要再次就診評估巴氏量表，可拿手冊直接申請看護。
而數位醫療衍生出的資安問題、隱私問題，會中也由臺北醫學大學許明暉數據長、加拿大國家醫療健康資訊機構Michael Green總裁、韓國健康保險審查評價院Seol-hee Chung主任、資策會王德瀛專案經理共同探討資料使用的透明治理、隱私權、互通性與安全性之各項原則。英國國家健康與照護卓越研究院Thomas Strong技術顧問則以不同角度切入，分享數位資料應用的當前國際趨勢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59229
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