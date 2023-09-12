星宇舊金山航線正式開賣！這時間起增班天天飛　估明年開航西雅圖

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星宇航空分享，舊金山因鄰近豐富的自然資源，成為各地旅客首選的度假勝地。車程半小時即可到達穆爾紅木林國家公園，呼吸森林中的新鮮空氣，距離夏日可避暑、冬季可滑雪的太浩湖及有著壯闊瀑布山谷的優勝美地國家公園也都在車程範圍四小時以內，是時候規劃一場12月聖誕滑雪之旅，遠離城市喧囂，享受大自然。
嶄新客艙搭配超越期待的美味餐食，星宇航空長程航線自推出就廣受好評，已成為各國旅客橫跨太平洋的首選。舊金山航線將由A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，星宇航空四艙等以舒適如家的理念，打造高質感飛行體驗。頭等艙及商務艙配置全台唯一個人拉門，享有獨立空間，並配備零重力（Zero G）模式的座椅，舒緩旅途的疲勞。
豪華經濟艙也以最高規格打造，寬敞座椅配備符合人體工學的腿靠及腳踏板，使腿部能完整伸展，享有一段閒適自在的空中旅程。經濟艙搭載4K高畫質螢幕，可連接個人藍芽耳機裝置，讓長程飛行在不知不覺中輕鬆度過。
星宇航空目前飛航洛杉磯、河內、峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、熊本、仙台、新加坡、馬尼拉、宿霧、克拉克等航點，共 19個城市，並於12月1日開航日本名古屋。12月16日舊金山航線開航後，將提供往返北美及亞洲各大城市的旅客有更舒適的選擇。星宇航空機隊目前有13架A321neo、4架 A330neo 及3架 A350-900，預計今年10月將再交付第四架A350-900，使機隊總數達到21架航機。