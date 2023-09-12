大直災戶不滿返家取物只限20分鐘 李四川：房屋傾斜待太久會不適
基泰建設新建案「基泰大直」因為施工不慎，日前造成大直連棟民宅傾斜、坍塌，北市建管處今（12）日開放「大直街94巷1弄1至9號」2樓以上住戶可返家取回私人物品，但事後有住戶提出質疑表示，「市府的人進去檢查不僅20分鐘，為何只給住戶20分鐘？不是說會做最好的安排？」對此，台北市副市長李四川表示，因為建築物現在傾斜，人待在裡面太久會不適，因此希望短時間內把貴重物品、文件取出。
記者邱新博／台北報導
有住戶發臉書表示，建管處跟技師進去看驗確認安全無虞，終於可以回去拿東西了，但卻安排每戶進去只能20分鐘。住戶質疑，「市府的人進去檢查的時間都不只20分鐘了，為何只給住戶20分鐘？不是說會做最好的安排？目前賠償看不到影子，已經沒有家了，房屋裡面的東西都是受災戶的身家財產，能多拿一些就損失少一些，不是應該多排時程讓大家盡量輪流進去拿東西嗎？ 」
對此，李四川表示，因為建築物現在是傾斜，從外表看好像沒怎麼樣，但進去的時候因為環境傾斜，人待在裡面如果太久會感到不適，所以希望住戶能在短時間內把貴重的物品、文件取出，因此安排碼3輪時段讓住戶取物。
至於是否加開時段讓居民回家取物？都發局表示，將視後續觀測系統數值再決定。