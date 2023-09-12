基泰與17家銀行授信餘額還有50億 證交所實地查核重點曝光
基泰建設「基泰大直」建案因施工不慎，導致周圍有民房塌陷與傾斜，基泰建設董事長陳世銘請辭，台北市政府則對基泰展開開第2波假扣押動作，證交所亦展開實地查核。金管會今（12）日表示，證交所主要就基泰內控機制進行查核，同時，經調閱金融聯合徵信中心資料，目前有17家銀行與基泰有授信往來，總額度約108億元，授信餘額還有50億元，而且都有土地或建物擔保品或其他信用增強機制，純信用授信是零。
記者顏真真／台北報導
金管會證期局表示，目前證交所還在基泰進行實地查核中，主要就內控是否有缺失進行查核，若有發現相關缺失，證交所會依相關規定處理。至於內控查核重點，包括針對工程發包、工程施工及監督、廠商評等紀錄評估及簽核程序等，若對股東權益有重大影響者，依證交所「上市公司內部控制制度查核作業程序」，最重可處新台幣500萬元違約金。
至於基泰目前與銀行往來授信情況，金管會銀行局指出，經調閱聯徵中心資料顯示，有17家銀行與基泰有授信往來，總額度約108億元，目前授信餘額50億元，而且都有土地、建物擔保品或其他信用增強機制，包括由公司負責人擔保、增提定存單、有價證券等，純信用授信是零，而至7月底十足擔保授信比率為78.7%，最大債權銀行台銀也表示，目前貸款繳息都正常。