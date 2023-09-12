酸民還在攻擊！挖呀挖老師自爆胖5公斤 曬「無修影片」逆轉風向
今年5月份時「挖呀挖老師」黃老師靠一首《小小花園》爆紅，但隨名氣而來的不只利益，她的私生活、模樣也多次遭攻擊，不過最終她靠著正能量堅持了過去。近期黃老師表示酸民攻擊依舊未停，更自爆體重胖了5公斤，但隨後靠著「無修圖影片」，再度讓風向逆轉。
記者潘毅/綜合報導
黃老師9月初在微博上發文表示，直到現在還是有不少人對我的臉攻擊，同時自爆近期體重胖了5公斤，但還是決定用無修圖濾鏡的原廠相機拍下影片，並回擊酸民：「就想告訴大家，我普通人一枚，後面還是會開美顏，想把美好的一面呈現給大家」。
這段影片中，可以看出黃老師的臉部，雖然沒有之前開著濾鏡唱《小小花園》時那樣精緻，但五官仍相當好看，臉型也可看出真的有變得更加圓潤。因此許多網友也紛紛力挺表示：「沒修圖也很美阿」、「酸民的攻擊永遠不會停的，他們又不敢自己樣拿來給他人評價」、「黃老師本來就長得很好看」、「反而覺得沒有濾鏡更好看了」。
最後黃老師也再度散發正能量，表示在網路上看到一段很喜歡的話：「所有人的看法和評價都是暫時的，只有自己的經歷和成績是伴隨一生的」，因此未來也會繼續花時間學習熱愛的音樂，治癒、陪伴自己一生。