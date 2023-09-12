特企／「珍煮丹」X hahababy 　跨界推出「珍粿Chill遊Day」系列

「珍煮丹」董事長高永誠表示：「此次與「hahababy」聯名合作，推出三款獨特的飲品和美味的輕食吐司，特別強調珍煮丹除了是黑糖珍珠霸主在這次聯名更是首創私房「黑糖粉粿」加入手搖戰局。不僅有飲品周邊合作，更深入至通路、市集、野營、直播、等新面向的合作，都是手搖品牌前所未有嶄新突破！
「珍煮丹」對於品質的堅持與對聯名的重視，在飲品及品名部分就可以看出其用心程度。第一款「波波粿粿鮮奶茶」」(售價：M：$65元、L：$75元)，用手作黑糖粉粿一決勝負，Ｑ彈不甜膩的口感與0.85公分黑糖珍珠相互擁抱，帶入小農鮮奶的濃醇與蜜夏紅茶的甘甜，滿滿一杯鮮奶茶誕生。
喜愛清爽口味的朋友絕不可錯過的「青檸桂花釀粿粿」(售價：M：$60元、L：$70元)豐富帶有層次的口感，在檸檬酸味中帶入淡淡桂花香，搭配軟Q而不黏的黑糖粉粿，無論風味和口感都更上一層樓！讓人想一口吸一口！最後一款「愛蜜滿滿桃蘋茶」(售價：M：$65元、L：$75元)，用清甜水蜜桃汁旋入帶有獨特香氣的茉莉茶湯，茶香與果香的相互堆疊，每一口都吸得到滿滿水蜜桃果粒，讓大人、小孩都愛不釋手的一款。 喝完三款誠意滿滿的新品，怎麼能錯過最經典的輕食！隆重介紹「金哈比蒜烤乳酪厚片」(售價：$65元)，限定門市才吃得到！抹上金黃裡帶點青綠的蒜香抹醬，烘烤至外酥內軟，讓超邪惡的起司乳酪填滿你的味蕾，口口鹹中帶甜的滋味，一口咬下酥脆的「ASMR」，讓人一吃就停不下來。三款聯名飲品和輕食點心，都是本季不容錯過的Chill遊必備首選！
最強聯名當然不會這麼簡單，同步開賣五款周邊商品限量販售，第一波推出「滿滿意杯」超大容量環保杯，飲品冷熱皆可裝，在天氣多變的台灣讓珍煮丹「餵你撐傘」晴雨兩用雨傘人人必備的雨中夥伴。
第二波10/1陪你繼續Chill下去，野餐標配野餐墊絕對不能少，有奶茶款及葉子款２款任君挑選，躺在上面「無限充電」，讓你活力滿滿。可愛與功能兼具的「為接來墊」使用珪藻土不漏接任何落下的水滴，超可愛的擁抱點點搭配絕美奶茶色系，放在桌面超吸睛！這麼多周邊勢必需要一個能裝得下所有東西的「無渴tea袋」以珍煮丹的品牌綠搭配皇冠點點，兩個元素一拍即合，將點點元素玩出新高度！透明PVC袋身讓內容物一目了然，無論出遊或辦公都輕鬆帶著走。
想要「珍粿Chill遊Day」五款周邊聯名商品，更不容錯過以下活動資訊：
活動期間：9/15-周邊售完為止！
1.期間內凡『現場單筆購買』波波粿粿鮮奶茶/愛蜜滿滿桃蘋茶/青檸桂花釀粿粿L杯任二杯，即可加購『周邊商品』2個。
2.輕食門市限定期間內凡『現場單筆購買』波波粿粿鮮奶茶/愛蜜滿滿桃蘋茶/青檸桂花釀粿粿L杯任一杯，加上金哈比蒜烤乳酪厚片一個，套餐組合價現省5元。
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