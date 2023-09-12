月租不到2000元！雅房內有單人床、流理臺　環境宛如高級監獄

堅稱「中國經濟沒有崩潰」　毛寧：是「中國崩潰論」屢屢崩潰

▲中國外交部發言人毛寧在記者會上強調，中國經濟沒有崩潰，反倒是「中國崩潰論」屢屢崩潰。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國外交部發言人毛寧在記者會上強調，中國經濟沒有崩潰，反倒是「中國崩潰論」屢屢崩潰。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，西方國家對於「唱衰中國經濟」的行為似乎每過一段時間就會重複出現，「但事實是，中國經濟沒有崩潰，反倒是『中國崩潰論』屢屢崩潰」，她強調中國經濟仍是全球經濟增長的主要動力，中國有信心、有能力推動經濟持續健康發展。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今（12）中國外交部記者會上，有記者提出包含美國總統拜登、澳洲財長與美國副財長阿德耶莫都提到，中國經濟增速放緩將主要波及亞洲鄰國與澳洲，而中國面臨的經濟增速顯著放緩，不只和全球經濟增長乏力有關，也與中方經濟政策有關，而中國外交部發言人毛寧則回應表示，中國經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好的基本面沒有改變，中國經濟仍然是世界經濟增長的主要動力。

毛寧回應稱，似乎每過一段時間就會出現各種各樣的「中國崩潰論」，但事實是，中國經濟沒有崩潰，反倒是「中國崩潰論」屢屢崩潰。

毛寧表示，今年以來全球經濟復甦乏力，外部環境嚴峻複雜，但是中國經濟持續復甦，總體回升向好。這彰顯在中國上半年的GDP同比增長5.5%，明顯快於去年的3%；與此同時，國際貨幣基金組織（IMF）也預測今年中國經濟將增長5.2%，對世界經濟增長的貢獻率將達1/3，為此可看出中國經濟仍然是世界經濟增長的主要動力。

毛寧強調，中國經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好的基本面沒有改變，我們有信心有能力推動經濟持續健康發展。中國將堅持高水平對外開放，與世界各國加強互利合作，分享發展紅利，中國的發展將為亞洲鄰國和世界帶來更多的機遇。

房市慘拖累傢俱業！中國「IKEA」宣布長期降價、接受分期付款

支持一中政策！喬治亞開放中國公民免簽　完全拒絕中華民國護照

中國房企「石榴集團」內鬥！性醜聞、爭股權　董座下跪求各方信任

中國國航客機接連出包　新加坡起飛前發現故障緊急喊卡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞