堅稱「中國經濟沒有崩潰」 毛寧：是「中國崩潰論」屢屢崩潰
中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，西方國家對於「唱衰中國經濟」的行為似乎每過一段時間就會重複出現，「但事實是，中國經濟沒有崩潰，反倒是『中國崩潰論』屢屢崩潰」，她強調中國經濟仍是全球經濟增長的主要動力，中國有信心、有能力推動經濟持續健康發展。
國際中心楊智傑／綜合報導
今（12）中國外交部記者會上，有記者提出包含美國總統拜登、澳洲財長與美國副財長阿德耶莫都提到，中國經濟增速放緩將主要波及亞洲鄰國與澳洲，而中國面臨的經濟增速顯著放緩，不只和全球經濟增長乏力有關，也與中方經濟政策有關，而中國外交部發言人毛寧則回應表示，中國經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好的基本面沒有改變，中國經濟仍然是世界經濟增長的主要動力。
毛寧回應稱，似乎每過一段時間就會出現各種各樣的「中國崩潰論」，但事實是，中國經濟沒有崩潰，反倒是「中國崩潰論」屢屢崩潰。
毛寧表示，今年以來全球經濟復甦乏力，外部環境嚴峻複雜，但是中國經濟持續復甦，總體回升向好。這彰顯在中國上半年的GDP同比增長5.5%，明顯快於去年的3%；與此同時，國際貨幣基金組織（IMF）也預測今年中國經濟將增長5.2%，對世界經濟增長的貢獻率將達1/3，為此可看出中國經濟仍然是世界經濟增長的主要動力。
毛寧強調，中國經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好的基本面沒有改變，我們有信心有能力推動經濟持續健康發展。中國將堅持高水平對外開放，與世界各國加強互利合作，分享發展紅利，中國的發展將為亞洲鄰國和世界帶來更多的機遇。