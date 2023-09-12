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頭痛竟是顱內不定時炸彈惹禍！　「電腦刀治療」拆除顱內動靜脈廔管成效佳

▲頭痛竟是顱內不定時炸彈惹禍！　「電腦刀治療」拆除顱內動靜脈廔管成效佳
▲頭痛竟是顱內不定時炸彈惹禍！　「電腦刀治療」拆除顱內動靜脈廔管成效佳

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】38歲A小姐頭痛多年，年前連續幾個月因右側頭痛逐漸加劇，合併噁心、嘔吐、右側耳鳴再加上間斷性的視力模糊，於是到奇美醫院電腦刀中心暨神經外科主治醫師嚴世島門診就醫，腦部電腦斷層和血管攝影檢查發現原因為右側顱內乙狀竇附近的腦膜動靜脈廔管所致。

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顱內動靜脈廔管　嚴重恐腦出血致死

嚴世島醫師說明，顱內動靜脈廔管是一種少見但可能有嚴重後果的血管異常，主要是大腦裡面動脈和靜脈之間的異常連接，導致缺乏微血管的緩衝作用，而使病人產生各式各樣的症狀，症狀可能從頭痛、噁心、嘔吐、複視、肢體無力、癲癇等都有，嚴重者恐導致靜脈破裂形成腦出血、肢體癱瘓、昏迷甚至死亡。

治療方法有3種　電腦刀精密治療病人生活少煩惱

治療方法包含手術切除、栓塞和放射手術治療(電腦刀)。由於手術切除風險和恢復期都相對較高，病人通常也會更加擔心；然而，隨著科技的不斷進步，電腦刀應用在治療顱內動靜脈廔管也日趨成熟，其是結合精密醫學影像和電腦導航技術的高度精準治療方法，配合呼吸同步追蹤系統，在治療過程中持續偵測及修正病灶在呼吸時的移動，病人不須憋氣，一樣可以達到精準的治療。電腦刀系統極度精確，此技術不但無痛、不需麻醉或架設固定頭架、更重要的是可降低放射治療對周邊正常組織器官的傷害，因而副作用極少，且可在門診進行並避免很多其他治療方式潛在的風險與併發症，讓病人儘速回復正常的生活。

嚴世島醫師跟A小姐詳細討論治療選項後，最終決定以電腦刀治療。過程皆在門診安排進行，歷經3次電腦刀療程後，A小姐臨床症狀已逐漸改善，追蹤影像發現病灶在治療後第8個月完全消除，在過程中無任何併發症及不適。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59179

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