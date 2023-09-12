▲頭痛竟是顱內不定時炸彈惹禍！　「電腦刀治療」拆除顱內動靜脈廔管成效佳

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顱內動靜脈廔管 嚴重恐腦出血致死嚴世島醫師說明，顱內動靜脈廔管是一種少見但可能有嚴重後果的血管異常，主要是大腦裡面動脈和靜脈之間的異常連接，導致缺乏微血管的緩衝作用，而使病人產生各式各樣的症狀，症狀可能從頭痛、噁心、嘔吐、複視、肢體無力、癲癇等都有，嚴重者恐導致靜脈破裂形成腦出血、肢體癱瘓、昏迷甚至死亡。
治療方法有3種 電腦刀精密治療病人生活少煩惱治療方法包含手術切除、栓塞和放射手術治療(電腦刀)。由於手術切除風險和恢復期都相對較高，病人通常也會更加擔心；然而，隨著科技的不斷進步，電腦刀應用在治療顱內動靜脈廔管也日趨成熟，其是結合精密醫學影像和電腦導航技術的高度精準治療方法，配合呼吸同步追蹤系統，在治療過程中持續偵測及修正病灶在呼吸時的移動，病人不須憋氣，一樣可以達到精準的治療。電腦刀系統極度精確，此技術不但無痛、不需麻醉或架設固定頭架、更重要的是可降低放射治療對周邊正常組織器官的傷害，因而副作用極少，且可在門診進行並避免很多其他治療方式潛在的風險與併發症，讓病人儘速回復正常的生活。
嚴世島醫師跟A小姐詳細討論治療選項後，最終決定以電腦刀治療。過程皆在門診安排進行，歷經3次電腦刀療程後，A小姐臨床症狀已逐漸改善，追蹤影像發現病灶在治療後第8個月完全消除，在過程中無任何併發症及不適。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59179
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