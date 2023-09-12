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違停又沒消費！日本牛丼店員尋無車主　怒貼286張「警告文」包車

▲日本SUKIYA店員將印有警告文字的A4紙貼滿了一輛違規停在店家停車場的汽車上，估計用了將近300張紙。（圖取自富士電視台新聞網網頁）
▲日本SUKIYA店員將印有警告文字的A4紙貼滿了一輛違規停在店家停車場的汽車上，估計用了將近300張紙。（圖取自富士電視台新聞網網頁）

國際中心徐筱晴／綜合報導

台灣路邊違停、佔用私人土地停車等現象層出不窮，有時候讓用路人、土地所有人感到頭痛不已。近來日本也發生了類似事件，一間牛丼連鎖店すき家（SUKIYA）分店的停車場，被一輛白色轎車長時間違停，且車主完全沒到店內消費，使得店員看不下去，用將近300張寫了警告標語的A4紙「包住」整輛車子，因而引發網友熱議。

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綜合日媒報導，位於日本東京的某間すき家分店停車場，遭到一名車主長時間佔用停車場車位，且該名車主未進店消費，使得店員看不下去。該分店店員表示，這輛車在2日與3日從上午約9時到晚上約8時30分，連續違規停在店家停車場，每天違停時間長達11個半小時。

該分店的2名店員找不到車主，決定印出超過200張「警告文」，貼在汽車上，要求車主疑車。從上傳至社群網站的照片中可以看到，不僅是車子鈑金處，連後照鏡、輪框上都有，每張紙上都有顯眼的「警告」2字。

有日媒推算，光是汽車正前方就貼了73張，車身兩側各72張，再加上汽車後方、輪胎內塞入的警告書，總計大約貼了286張左右，數量十分驚人。

不過針對店員的做法網友褒貶不一，有人認為雖然佔用車位有錯在先，但將車子貼成這樣「太超過了」；也有人認為，是車主先違規還屢勸不聽，店員的反應也只是剛好而已。不過有附近居民表示，貼在汽車上的警告標語部分被風吹走，製造垃圾帶來麻煩。

針對此項張貼「警告標語」的行為，律師大達一賢表示，雖然張貼紙張不違法，但如果膠帶在車身上留下痕跡，就可能因為「器物損毀」被索賠，因此不建議這麼做。大達一賢補充指出，若是店家停車場遭到長時間違停，店家可以記下汽車的車牌、拍下違規停車的照片，隨後要求相當於停車費的損害賠償，這在法律上是合法的手段。

報導指出，該分店後來將大多數紙張回收，僅留下一張，車主也已經出面與店家約定，不會再占用店家停車場。SUKIYA則表示，員工在這件事情上的反應顯然過度激烈，公司已嚴厲警告，並指導他們處理違規停車的適當方式。


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