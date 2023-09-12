違停又沒消費！日本牛丼店員尋無車主　怒貼286張「警告文」包車

我是廣告 請繼續往下閱讀
該分店的2名店員找不到車主，決定印出超過200張「警告文」，貼在汽車上，要求車主疑車。從上傳至社群網站的照片中可以看到，不僅是車子鈑金處，連後照鏡、輪框上都有，每張紙上都有顯眼的「警告」2字。
有日媒推算，光是汽車正前方就貼了73張，車身兩側各72張，再加上汽車後方、輪胎內塞入的警告書，總計大約貼了286張左右，數量十分驚人。
不過針對店員的做法網友褒貶不一，有人認為雖然佔用車位有錯在先，但將車子貼成這樣「太超過了」；也有人認為，是車主先違規還屢勸不聽，店員的反應也只是剛好而已。不過有附近居民表示，貼在汽車上的警告標語部分被風吹走，製造垃圾帶來麻煩。
針對此項張貼「警告標語」的行為，律師大達一賢表示，雖然張貼紙張不違法，但如果膠帶在車身上留下痕跡，就可能因為「器物損毀」被索賠，因此不建議這麼做。大達一賢補充指出，若是店家停車場遭到長時間違停，店家可以記下汽車的車牌、拍下違規停車的照片，隨後要求相當於停車費的損害賠償，這在法律上是合法的手段。
報導指出，該分店後來將大多數紙張回收，僅留下一張，車主也已經出面與店家約定，不會再占用店家停車場。SUKIYA則表示，員工在這件事情上的反應顯然過度激烈，公司已嚴厲警告，並指導他們處理違規停車的適當方式。