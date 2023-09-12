金正恩外訪俄羅斯！搭乘神秘「綠皮防彈專車」 還有美酒佳人隨侍
北韓官媒與俄羅斯官方昨（11）晚間證實，北韓最高領導人金正恩將在近期內訪俄，同時與俄國總統蒲亭舉行會談，外界紛紛關注金正恩的列車將於何時抵達俄羅斯。此次訪行他與過往一樣乘坐深綠色的裝甲列車出訪，這輛被稱為「綠皮火車」的專用列車不僅被認為有著防彈功能，同時還備好異國美食、美酒與龍蝦，甚至有女歌手擔任列車員招待貴賓。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《東亞日報》、《每日星報》報導，這輛象徵「金氏政權」的神秘列車上共有20節車廂，最初是因為金日成厭惡飛行而建，安全方面保護力極強，整輛列車都採用防彈規格建造，具有防彈、防爆等保護功能，也備有迫擊砲及衛星電話等設備，內部裝潢與設備則延續北韓奢華風格，設有休息室、會議室等高級設施，也一度被稱為「極樂列車」。
英國廣播公司（BBC）也指出，火車有至少20節防彈車廂，比普通火車重，其重量也意味火車時速慢，最高時速只有每小時59公里。
車廂內部據傳有精熟中式、日式、韓式與俄羅斯料理的廚師，能夠讓北韓領袖在搭乘車輛的旅途間享用佳餚，同時車上還藏有美酒香檳提供金正恩與高階官員享用，隨侍的列車原則多半為相貌精緻的美人，他們必須能歌善舞，報導稱這群被稱為「歡樂組」的女性是1976年代，由時任北韓領導人金正日以替父親祝壽名義組成，挑選條件不僅對樣貌、氣質要求嚴格，還要求必須是未經人事的女性才能獲選，她們往往負責出席金氏家族與黨幹部的餐酒宴席，除了歌舞助興外，有時甚至也必須提供性服務。
報導提到，金正恩目前已經搭乘該輛列車抵達了俄羅斯，現在正在等待俄國遠東城市海參崴（Vladivostok）的經濟論壇結束後，就會與俄羅斯總統蒲亭展開峰會，對武器交換進行協商，以便俄方能補給正在攻打烏克蘭的軍隊。