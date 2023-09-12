中信銀行攜基隆市政府擴大職業試探計畫　逾千學童體驗銀行員日常

基隆市政府教育處於去年首度舉辦「生涯發展教育與職業試探國小職場擴大體驗計畫」，中國信託銀行以實際行動響應，邀請超過400位基隆市高年級學生參訪中信銀行營業部、文薈館及金融教育年度特展。今年再度支持此計畫，預計將擴大邀請24所基隆市國中、小學，逾千位學生參訪，基隆市政府教育處秘書黃秀萍特別致贈感謝狀予文薈館總幹事、中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝副總經理。林永勝總幹事表示，中信銀行十分認同基隆市政府將職業試探對象向下延伸的教育理念，期盼激發更多的學生對未來職業的熱情與志向，鼓勵到訪學生積極學習，發掘自己的興趣，更歡迎長大後加入We are family大家庭。
基隆市政府教育處指出，「生涯發展教育與職業試探擴大體驗計畫」推出後，參訪的師生皆表示實際走入金融機構，更清楚瞭解生活化金融知識，對學生來說是很寶貴的經驗，因此希望再度攜手中信銀行，共同響應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），提供優質教育，以展覽、理財課程、體驗活動等方式拓展學生的金融視野，培養數位金融能力。文薈館開館至今累計參觀人次已突破46萬人次，提供民眾生活化的理財教育，更多參觀資訊或教育合作方案請至「中國信託文薈館官方網站」與「中國信託文薈館CTBC Museum粉絲團」查詢。