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御盟國際驛館周年慶　推入住優惠、餐廳最高享全單5折

▲「AW Café 極光咖啡廳」 9/25有限定時段法式手工冰淇淋1元銅板價的超級優惠。（圖／御盟集團提供）
▲「AW Café 極光咖啡廳」 9/25有限定時段法式手工冰淇淋1元銅板價的超級優惠。（圖／御盟集團提供）

記者陳美嘉／高雄報導

御盟集團去年於高雄打造全台首創、全滿足酒店式公寓「御盟國際驛館」九月迎來壹周年，推出新承租戶回饋專案，有租金9折再加碼加贈10天等優惠內容。而「S・S・A・W春生夏・秋藏冬」四間餐廳，即日起至10/31推出系列好康優惠，最高可享全單5折；9/25更有限定時段法式手工冰淇淋1元銅板價的超級優惠。

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▲「御盟國際驛館」九月迎來壹周年，推出優惠方案。（圖／御盟集團提供）
▲「御盟國際驛館」九月迎來壹周年，推出優惠方案。（圖／御盟集團提供）
驛館自開幕以來即主打最高規格五星級酒店服務為號召，提供一個月起租方案，鎖定出差外派商務人士、返台華人，同時也開啟南台灣修繕換屋的短期住宿新選擇，目前承租率已上看5成。歡慶周年，即日起推出於10/25前入住，新租戶1個月至2個月享長租優惠價格，3個月至6個月，享租金95折，6個月以上-12個月享租金9折，租期1年享租金9折優惠再加贈10天租期。回饋現有租戶，續約3個月以下，享長租優惠價格，續約3個月(含)以上，享租金9折。

▲「S・S・A・W春生夏・秋藏冬」四間餐廳，即日起至10/31推出系列好康優惠。（圖／御盟集團提供）
▲「S・S・A・W春生夏・秋藏冬」四間餐廳，即日起至10/31推出系列好康優惠。（圖／御盟集團提供）
「S・S・A・W春生夏・秋藏冬」四間風格獨具的餐廳10月底前也有優惠推出。「AW Café 極光咖啡廳」於9/25下午5點30分，推出法式手工冰淇淋快閃價，每隻1元，限量200隻，每人限購乙隻。另外，內用咖啡、奶香、熱茶系列第二杯半價，外帶咖啡同價格、同品項買一送一，以及廣受歡迎的外帶冷凍自製調理包系列全面85折優惠。

「AW Restaurant法餐」於9/12-9/30期間推出限時快閃，凡於「inline線上訂席」即享每客現折$300的感謝禮遇（服務費恕不接受折抵，優惠不併用），活動每日限量回饋10客。10月底前，紅、白酒與無酒精特調等指定單杯飲品8折，以及平日預訂包廂免低銷。

「SS Bar 餐酒館」10月底前指定啤酒買一送一，餐酒館用餐消費滿3,000元，即贈送薯條乙份，預訂包廂享低銷全額抵消費。「SS Patisserie 甜點」，精品蛋糕買三送一，以及暢銷禮盒組全面71折起。另外，9/25至10/31，AW Restaruant法餐與SS Bar餐酒館，各廳單筆消費滿5000元於指定社群拍照打卡，即可享抽獎乙次，頭獎全單5折。

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