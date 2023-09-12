御盟國際驛館周年慶　推入住優惠、餐廳最高享全單5折

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「S・S・A・W春生夏・秋藏冬」四間風格獨具的餐廳10月底前也有優惠推出。「AW Café 極光咖啡廳」於9/25下午5點30分，推出法式手工冰淇淋快閃價，每隻1元，限量200隻，每人限購乙隻。另外，內用咖啡、奶香、熱茶系列第二杯半價，外帶咖啡同價格、同品項買一送一，以及廣受歡迎的外帶冷凍自製調理包系列全面85折優惠。
「AW Restaurant法餐」於9/12-9/30期間推出限時快閃，凡於「inline線上訂席」即享每客現折$300的感謝禮遇（服務費恕不接受折抵，優惠不併用），活動每日限量回饋10客。10月底前，紅、白酒與無酒精特調等指定單杯飲品8折，以及平日預訂包廂免低銷。
「SS Bar 餐酒館」10月底前指定啤酒買一送一，餐酒館用餐消費滿3,000元，即贈送薯條乙份，預訂包廂享低銷全額抵消費。「SS Patisserie 甜點」，精品蛋糕買三送一，以及暢銷禮盒組全面71折起。另外，9/25至10/31，AW Restaruant法餐與SS Bar餐酒館，各廳單筆消費滿5000元於指定社群拍照打卡，即可享抽獎乙次，頭獎全單5折。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！