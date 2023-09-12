凝聚共識！加工區處辦圖利與便民之區辨研討會

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會中，由高雄地檢署檢察官黃昭翰講述讓檢察官用全新視角帶您看企業誠信-兼論圖利與便民如何區辨；外貿協會高雄辦事處主任張世昌講述2023國際經商環境外貿協會全球拓銷服務；清華大學教授范建得講述台灣的獨特全球產業供應鏈應如何因應綠色訂單及碳關稅帶來的多重挑戰；日月光半導體製造公司副理楊瑞洲就節能的推動及案例分享進行標竿學習經驗分享。
會中也透過財政部關務及銀行體系、經濟部相關機關及高雄市政府經發、民政體系代表，共同參與諮詢、座談、研討，共同解答與會企業的提問及需求，以落實加工處一貫的熱忱服務廠商精神。
加工出口區管理處處長楊伯耕表示，該處為達成總統蔡英文宣示2050淨零轉型之目標，乃成立低碳轉型一站式服務平台，協助園區企業面對減碳焦慮時，能找得到輔導窗口、做得到節能減碳，目前由電機電子工業同業公會、前鎮顯示器零組件產業聯盟、台中港科技產業園區廠商協進會、光學及精密儀器工業同業公會，以及屏東科技產業園區廠商協進會、金屬中心、綠基會及中山大學等8所在地大學院校提供諮詢，協助園區廠商媒合第三方查證單位與會計師公會，共同輔導企業取得國際減碳或相關綠色認證，以強化產業在低碳市場的競爭力。