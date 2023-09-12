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天氣熱影響視力健康！　國外研究：促使葉酸降解

▲天氣熱影響視力健康！　國外研究：促使葉酸降解
▲天氣熱影響視力健康！　國外研究：促使葉酸降解

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】近年來地球愈來愈熱，今年世界多國都迎來有史以來最高溫！提醒大家，高溫不只可能引起中暑、脫水、熱衰竭，甚至還是視力的破壞者！提醒高溫下要預防紫外線傷害，並且注意補充葉酸，研究刊登在《眼科流行病學期刊》。

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地球暖化除了影響天氣、引起中暑等風險，科學家意外發現了氣溫可能影響視力，氣溫較高的地區民眾發生視力喪失的風險甚至高出44％！這項獲刊在《眼科流行病學期刊》的研究，是加拿大所進行的。他們分析來自美國50個州，共約170萬年齡超過65歲的人，在2012年至2017年間填寫的健康問卷數據。

研究人員也比較各州的平均氣溫，發現居住在氣溫較高的州區民眾，較居住在氣溫較低的民眾更容易發生視力障礙，發生風險甚至高出44％。這種影響對於65歲至79歲的白人男性，以及80歲以上的女性和美國黑人最為強烈，令人擔心的是，即使受測者有戴太陽眼鏡也會發生影響。

由於全球暖化已經是一個難以阻止的趨勢，全球氣象預測表示，未來5年內全球氣溫恐突破最高點，研究人員提醒科學界要趕快找出氣溫破壞視力的原因。目前研究人員推測高溫對視力的影響可能有兩個原因，第一項是紫外線，太陽眼鏡如果不是全罩式風鏡式的保護，可能會從鏡片上下左右照射而影響眼睛。

另一個可能是高溫會促使葉酸降解！科學研究發現血液中的葉酸含量和黃斑部病變有密切關係，缺乏葉酸會影響基因活性與細胞的分裂及分化，抑制眼睛發育、血管生成，增加血管增生相關的眼部病變。建議可以多補充綠色蔬菜、蛋、堅果和穀物、肝臟等食物。


文章授權提供／常春月刊



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59144

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