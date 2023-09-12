過度旅遊害事！旅客擠爆富士山　當局擬建輕軌「入山費暴漲10倍」

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根據《彭博社》報導，位於海拔2300公尺的富士斯巴魯縣五合目是遊客前往富士山的主要站點，在新冠肺炎疫情趨緩後，日本重新開放觀光，外國遊客也大量回流，在2019年時有超過500萬名遊客途經於此，今年也已經恢復7至8成。
報導指出，在10日登山季最後一天，儘管天氣條件不佳，但並未阻止登山客搶在最後一天前往，仍能看見載著遊客的巴士不斷湧入。但是大量旅客令當地環境受污染，出現大量垃圾，亦有設施受損，更面臨被聯合國教科文組織世界遺產名錄除名的風險。
富士山擁擠狀況也讓從前的輕軌電車計畫再度被拿出來討論。該計畫預定將從富士山山腳到山腰五合目蓋一條輕軌系統，搭乘輕軌電車的來回票價將達1萬日圓（約台幣約2200元），比起民間車輛的2100日圓花費高上許多，預計將會將每人1000日圓（約台幣218元）的「富士山保全協力金」增加到往返車票，以促進當地經濟。
另外，輕軌計畫也將禁止民間車輛通行。當地政府還可能會在此處蓋旅館，目前當地設有餐廳與商店，旅客可以在登山之前購買物資。
該計畫宗旨是限制進入富士山的訪客人數，但增加每一位訪客所能帶來的經濟效益，據悉將由民間業者主導，總建造費用高達1400億日圓，不過該計畫並未進入到具體實施的階段，直至今年，當局才開始進行技術性問題的調查及研究。
負責促進這項計畫的山梨縣官員表示，如果沒有這項計畫，「富士山將失去魅力」。在夏季攻頂旺季，數百車輛和數千登山者會擠滿此處，讓停車場擁擠不堪、浴廁設施人滿為患。
該名官員指出，「如果我們能提升遊客滿意度，他們將為支付合適的價格。」「我們希望建立能嘉惠當地經濟的商業模式。」
另外，由於現在富士山現有的收費汽車道路雖然有夏季通行管制、限制汽車廢氣排放，但是遊客改以不在管制範圍內的大型巴士上山，廢氣排放反而增加。如果登山輕軌計畫實現，屆時還能減少空氣污染。
荷蘭布雷達應用科技大學擅長永續觀光交通的教授皮特斯（Paul Peeters）表示，富士山輕軌計畫類似於瑞士策馬特要求前往山上度假小鎮的遊客必須搭乘登山火車，火車消除對停車空間的需求，且有利於生物多樣性和景觀保存。