3大疫苗備戰秋冬疫情！新冠、流感、肺鏈開打時間表一次看

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近期美國食品藥物管理局（FDA）批准莫德納公司就新冠肺炎XBB.1.5變異株開發的次世代疫苗，疾管署發言人曾淑慧今日於例行疫報記者會表示，莫德納公司也已經將相關文件交予食藥署，預計明（13）日開會討論其緊急授權，後續進口疫苗後，最快有望在9月最後一週開打。
曾淑慧提到，今年預計採購600萬劑XBB疫苗，第一批則預計採購200萬劑，會先由65歲以上民眾先開打，後續依據接種情況開放更多年齡層接種，希望讓民眾都能接種到疫苗，且若打氣不太好，也可能3天就開放擴大接種年齡層。
📍公費流感疫苗10月2日開打
此外，近期流感病例數增加，且實驗室分離陽性率為23.8%，仍超過20%流行閾值，已是連續第3週，故仍處於流行期，並呈現H3N2、H1N1兩種型別共同流行的情況，疾管署預估，接下來4週疫情都會呈現緩慢上升趨勢；曾淑慧則表示，希望10月2日公費流感疫苗開打後，疫情能出現下降。
📍肺炎鏈球菌疫苗3階段開打
至於肺炎鏈球菌疫苗，目前有2個種類，包括「23價肺炎鏈球菌疫苗是多醣體疫苗（PPV23）」及「13價肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）」，以往僅提供71歲以上民眾一劑PPV23疫苗、施打率落在50%左右，該款疫苗的優勢在於涵蓋型別較多，但相較之下，PCV13有較好的免疫記憶，有效保護時間較久。
因此，今年將首度加碼提供PCV13疫苗，並將接種年齡擴大為65歲以上民眾。曾淑慧表示，今年將採取3階段接種，第一階段自10月2日起開打、提供曾接種PCV13或PCV15，且間隔至少一年者，第二、第三階段則分別就另兩類族群，於11月27日、12月25日開打，均提供PCV13疫苗。
📍3種疫苗可同時接種
曾淑慧表示，前述3種疫苗同時接種也沒問題，若民眾想要錯開時間接種，也可以依照個人安排處置。