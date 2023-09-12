醫指付APP爆盜刷！金管會稱釐清原因中 銀行加強監管啟動灰名單
醫院批價櫃檯大排長龍，看診繳費領藥都要花上不少時間，不少民眾會下載醫指付APP綁定信用卡付款，卻傳出疑似持卡人個資外洩而遭盜刷。金管會今（12）日表示，已請財金公司督促負責APP開發營運的大洸醫院管理顧問公司，釐清可能的資安疑慮，並就資安漏洞進行補強，預計9月底完成資安辨識並做資安改善，但有些發卡銀行已加強監控，包括灰名單商店管理，例如高風險商店就拒刷。
記者顏真真／台北報導
金管會銀行局指出，醫指付APP開發及營運是由台灣私立醫療院所協會委託大洸醫院管理顧問公司辦理，並透過財金公司提供金流服務，這APP支付醫療服務是由財金公司跟這2家公司簽訂三方契約共同來推動，從2016年開始，目前還不確定發生的原因，但金管會有請財金公司督促協助大洸醫學管理顧問公司釐清可能資料外洩的主因，並針對資安漏洞疑慮進行補強。
銀行局說，大洸醫院管理顧問公司為要確認問題來源，目前委託第三方驗證機構，進行資案鑑識作業，預計9月底前會完成資安辨識，依辨識結果辦理相關資安改善。
對於有多少家銀行信用卡被盜刷？多少受害人？銀行局表示，目前沒有這部分的統計，可是外界猜測是不是由APP涉及資料外洩，事實上有些發卡機構已加強監控，包括灰名單商店管理，例如有高風險商店就拒刷，銀行會依照他們的經驗，針對高風險部分，譬如海外商店就先阻絕掉，各銀行做法可能不太一樣。
至於若有持卡人不幸遭盜刷，銀行局強調，持卡人可向往來銀行申請列爭議帳款，若查明非歸責於持卡人的事由，持卡人是不用負擔遭盜刷的損失。當然，若有需要，金管會後續也不排除找醫指付APP主管機關衛福部，進一步釐清及了解。