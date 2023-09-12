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嗆賴抄襲「0到6歲國家養政見」　郭台銘：這個支票我四年前就開了

▲針對賴清德今拋出「0到22歲投資未來世代」政見牛肉，郭台銘今受訪除痛批賴清德抄襲政見，更喊話民進黨與賴清德，開立法院會增加特別預算，於10月1日起就開始實施。（圖／記者葉政勳攝，2023.09.12）
▲針對賴清德今拋出「0到22歲投資未來世代」政見牛肉，郭台銘今受訪除痛批賴清德抄襲政見，更喊話民進黨與賴清德，開立法院會增加特別預算，於10月1日起就開始實施。（圖／記者葉政勳攝，2023.09.12）

記者翁子竣／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（12）日召開「國家希望工程」國政願景發表會，宣布「0到22歲投資未來世代」政見，第一胎補助從5500元提升到7000元。對此，曾提出0到6歲國家養政見的鴻海創辦人郭台銘，他稍早受訪時砲轟賴清德「抄襲政見」，並呼籲完全執政的民進黨與賴清德，開立法院會增加特別預算，10月1日起就開始實施。

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郭台銘今晚間走訪南機場夜市，談到賴清德拋出「0到22投資未來世代」政見牛肉。他表示，歡迎賴清德能認同他4年前提出的政策，0到6歲一起養換個名字也無所謂，他強調0到6歲孩子，是國家未來主人公，台灣若要發展教育、經濟與科技等，沒有未來的年輕人，台灣是沒有前途的，「這一點經過四年他們總算聽明白，我看每個黨都在追隨我的政策，這是很好的事情我鼓勵支持。」

郭台銘反問賴清德，「今天你聽了四年了，鴻海都也做了，要的方案鴻海也弄出來提供參考，你為何不能直接宣布，從10月1日起就開始實施0到6歲國家養？」郭質疑，現在開選舉支票有什麼用？這個支票他四年前就開了。

郭台銘說，除了抄襲最主要是開國家政見要有執行力，大權在握又是執政黨候選人，為贏得勝選就宣布0到6歲國家養，下個月起由特別預算編列。

郭台銘直言，既然認為他的政見好，要抄那就乾脆照著實施，他可以請鴻海公司董事長將實施方法給賴清德一套。郭強調，還有20幾天可以準備，應開個立法院會增加特別預算就下去實施，這樣對全民不是更好?

話鋒一轉，郭台銘批評，5月30日他給賴清德金門和平宣言、8月23日給金門和平倡議，「他說要帶回去研讀，可是看來都沒有回音，沒回音就罷了，但他連續兩次說要跟習近平吃炒飯、喝珍奶，這時我的金門和平宣言、倡議，若他不認同可提出他的倡議。」

最後，郭台銘說，兩岸和平是避戰最好的方法，他要反問賴清德，「你答應我要研究後給我回答，我到現在都沒有得到任何回答，你不應該避而不答」，賴既然提出要跟習近平吃飯喝茶，為何不能對他的金門和平倡議、宣言提出看法？

郭台銘指出，期待賴清德很快提出政見，若不能提出相信有一天在大選政見辯論會，「我們也會在這議題提出不同見解，讓國人百姓來看誰的政見確實可行。」

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