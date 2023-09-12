傳柯文哲玩「兩手策略」搞邊緣？郭台銘強調：我跟柯侯溝通無礙
在野勢力整合陷入難關，據媒體報導指出，民眾黨總統參選人柯文哲玩「兩手策略」，拉攏整合派的國民黨主席朱立倫，並邊緣化國民黨總統參選人侯友宜，另又維持友善鴻海創辦人郭台銘。對此，郭台銘今（12）日表示，他跟柯文哲、侯友宜都有隨時溝通管道，這他很有把握。
記者翁子竣／台北報導
據媒體報導指出，柯文哲大玩「兩手策略」，不僅看準藍營內部矛盾，還拉攏整合派的朱立倫、邊緣化侯友宜，另還維持友善郭台銘態度，並派出核心幕僚，負責與朱郭雙方保持溝通。
針對此事，郭台銘今晚間前往南機場夜市參拜，他行前受訪時回應，他要從另外一個角度看這個問題，主流民意大聯盟從這個事情說明，溝通管道並沒有停止，「大家都說主流民意都停止了，郭台銘已經被邊緣化，我跟柯主席、侯市長都有隨時溝通的管道，三個人之間的溝通暢通無阻，這我很有把握。」
郭台銘說，主流民意大聯盟的構想，三個候選人都有一致共識，必須團結才能勝選，只是礙於他這邊比較容易，而柯文哲有4年的民眾黨，存在黨意包袱，需要內部協調，更別論100多年的國民黨，裡面公公、婆婆很多，這些要做決定沒這麼快，所以要耐心等待。
不過，當媒體追問，最近有跟侯友宜、柯文哲聯繫了嗎？郭台銘僅回應，「我們溝通無礙。」