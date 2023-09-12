▲曬太陽補充維生素D　怎麼曬才正確？曬越久越好嗎？醫師告訴你

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曬太陽有助生成維生素D 怎麼曬才正確？維生素D可以促進小腸壁吸收鈣質，是身體吸收鈣所必需的要素，有助維持骨骼與牙齒的健康。此外，國健署「國人膳食營養素參考攝取量」第八版中提到，維生素D還被認為可能與免疫功能、糖尿病、癌症、心血管疾病、衰弱、肌少症、氣喘等有關。
透過曬太陽其實可以幫助身體獲得維生素D，不過侯家瑋醫師提到，大部分的人多在早上或傍晚時外出活動曬太陽，但因波長不對、效果不強，可能曬1－2小時身體還是無法合成足夠的維生素 D。
侯家瑋醫師表示，效果最好的是太陽光紫外線中UVB的280nm波長，而這個波長最強的時刻是上午10點到下午3點，需在沒有帽子等遮蔽、不擦防曬油的情形下，露出臉部、脖子和手臂，每次曬15分鐘、每週3至4次，多曬無益。
曬越久維生素D濃度不會越高 醫師指出2原因曬太陽曬得越久，維生素D的濃度並不會因此越高，侯家瑋醫師指出原因有2個：
- 血液運送：
- 皮膚：
民眾若想透過曬太陽得維生素D應選對時間、方法，此外也可從飲食中得到維生素D。侯家瑋醫師表示，深海魚類（如：鮪魚、鮭魚等）、動物的肝臟（如：豬肝、魚肝等），以及蛋黃、菇類等食物都是很好的維生素來源，如果還是攝取不足，醫師會經過評估建議使用活性維生素D3製劑。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59156
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