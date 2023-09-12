洪災情況前所未見！利比亞全國上萬人口失蹤 遭淹城市宛若鬼城
北非地區接連受到天災強襲，上週摩洛哥淺層強震造成死傷慘重，日前利比亞東部又因風暴襲擊引發強降雨，導致毀滅性洪災沖毀當地水壩和社區，官方最新消息稱當地因洪水喪生人數至少3000人，失蹤人數更是破萬，其中災情最慘重的地中海港市德納（Derna）至少4分之1毀於洪水，屍體與殘破建築的畫面就連官員都直呼「宛如鬼城」。
國際中心楊智傑／綜合報導
風暴丹尼爾（Daniel）近日襲擊地中海，首都黎波里以東900公里的德納市（Derna），更發生水壩崩塌事故，這場被稱為「災難級洪患」的恐怖洪患使這個本有12.5萬人口的城市面目全非。根據《半島電視台》與《路透社》報導，現場放眼望去全是被大水淹過的人去樓空房舍，許多樹木被湍急水流沖倒，汽車更被沖至翻了過來。
民防部長希姆沙（Hichem Abu Chkiouat）指出，光是在德爾納發現的屍體數量就超過1000具，隨著失蹤人數不斷上升，預計全國死亡總人數也將超過2500人，他稱「我可以毫不誇張地說，整座城市的25%已消失了，有很多建築物已經倒塌了。」
地方政府12日表示，利比亞多地恐有1萬人在水災中失蹤，其中有六成失蹤人口來自德納市，而德納市只是受洪水影響的地區之一，洪水席捲了該國東北部與地中海接壤的幾個城市。
由於山谷中的房屋被帶著碎石與車輛的土石流沖毀，幾乎整座德納市的電話線路也中斷了，這令救援工作更加複雜，利比亞緊急和救護機構負責人奧薩馬·阿里（Osama Aly）告訴《CNN》，當局並沒有料到如此慘烈規模的災難襲來，這是當地第一次遇到規模如此嚴峻的氣候災害。