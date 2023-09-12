名家論壇》單厚之／眼見高虹安起高樓，眼見高虹安樓塌了

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高虹安助理費的爭議在選舉期間已經浮出水面，卻因為民進黨用盡各種行政資源攻擊高虹安，讓人覺得必定是民進黨政府刻意炮製、避免「大秘寶」被揭露的手段，最終雖然凝聚了綠營支持者，卻無法說服中間選民。高虹安當選後，又因為開挖新竹棒球場獲得社會的矚目，讓人忽略了其他方面的問題，直到這次小內閣人事異動，前閣員窩裡反，才讓人注意到高虹安的爭議。
高虹安的助理費案或許仍是「信者恆信、不信者恆不信」，法院最終判決也未必一定有罪，但高虹安在起訴當下毫無愧色的說出「沒規定買冰箱要立委出錢」、「助理願意捐哪裡有錯」，卻已經坐實了高虹安苛刻、慣老闆的形象。
高虹安聲稱「公積金」是立法院的常態，但高虹安就職立委時僅36歲，不僅沒有出淤泥而不染，反而立刻融入政治的大染缸，將立院少數的惡習當成慣例，還青出於藍更勝於藍，讓人看得瞠目結舌。
高虹安人生第一次選舉就能當選市長，是天時、地利、人合的政治奇蹟，原本可能是前途無量的政治新星，但高虹安顯然沒有珍惜這樣的機會，上任不到一年就傳出豪車、豪宅的爭議。
雖然目前還不能證明高虹安是否違法，但即便按照高虹安的說詞，也很難解釋為何一個市長放著政府提供的公務車不搭，非要另外花錢搭豪車，放著公家能提供的官舍、租屋不住，非要自掏腰包住豪宅？是高虹安覺得新竹市長的薪水太多？還是高虹安對生活的要求太高？
在競選期間爆發的「公積金」，高虹安還可以推給政治鬥爭，但如今剛卸任小內閣閣員的反咬，就不可能導向政治惡鬥。公積金案高虹安的助理全部回頭咬高虹安，卸任閣員又和高虹安翻臉，甚至不惜每日一爆，讓民眾覺得高虹安不僅是慣老闆，甚至是惡老闆。
高虹安原本給人的形象清新，民眾黨更是靠年輕選票起家，但如今的高虹安的人設崩壞，必然影響他兩位「老闆」—柯文哲、郭台銘的年輕選票，近日出爐的部分民調，郭、柯的支持度也雙雙下滑。前兩天還力挺高虹安清白「他受過我多年完整訓練」的郭台銘，這兩天的態度越來越保留，民眾黨的只低調表示「並不瞭解」，要等新竹市府給出說法，大致瞭解輪廓之後才知後續怎麼回應。
非綠整合原本幾乎陷入僵局，高虹安意外成了破局的契機。民調墊底的郭台銘受到高虹安的拖累氣勢更弱，即便連署也可能被邊緣化。原本和民調和侯友宜呈「麻花狀」糾纏的柯文哲，近日也被侯友宜小幅拉開，兩人的聲勢差得越多，藍、白達成合作協議的可能性就越高。
去年的高虹安是決定「九合一」大選的關鍵，今年的高虹安又成了影響總統大選格局的關鍵。高虹安彷彿是一顆暴起又暴落的「政治流星」，在短短一年內接連影響兩場大選，這樣的影響力，直逼2018、2019年的韓國瑜。
●作者：單厚之／資深媒體人
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