▲失智症首選「非藥物治療」！ 閱讀3處方箋減輕照顧負荷

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友善社區 失智症首選是非藥物治療國民健康署積極推動「失智友善社區」，而失智友善社區四大元素包括：友善居民、友善組織、友善環境與社會參與。讓失智症者及照顧者放心走入社區，使他們受到應有的尊重、支持與關懷，並且有機會參與喜愛的社區活動。
臺北市立聯合醫院和平婦幼院區神經內科主任劉建良表示，失智症照護除了藥物治療，首選是非藥物治療。近年國內各地藝文場館陸續響應推廣提供失智友善服務，讓失智症家庭能自在安心的參與藝文活動。北市聯醫逐年推動超過十項社會處方箋，與不同的博物館及各種友善組織合作，今年更擴展失智者處方箋到臺北市立圖書館，共同推出社會處方之「閱讀處方箋」。
閱讀處方箋三部分 志工溝通訓練更扎實透過辦理讀書會與線上書展，將圖書館藏書與影音等豐富資源，介紹失智症家庭活用圖書館資源，讓照顧者能透過閱讀書籍，學習失智症照護技巧與知識，藉由參與圖書館提供的各項活動，幫助照顧者減輕負荷，這也是全臺首創的失智症閱讀處方箋。今年閱讀處方箋推動模式包含三部分：
一、辦理“讀書會”，藉由一本失智症相關照護書籍的閱讀推薦，讓家屬閱讀後，再由專業醫療人員帶領下，分享心得或討論書中疑惑處。
二、透過專業醫療人員收集失智症相關書籍，進行好書推薦，並上架臺北市立圖書館總館網站，聯醫端也將網站連結推播，讓更多失智症家庭及ㄧ般民眾受惠於圖書館這個公有資源。
三、志工失智症教育訓練：針對圖書館志工辦理出階和進階的失智症教育訓練，藉由初階課程的認識失智症，讓圖書館服務志工能理解和認同失智症，再藉由進階課程，透過讓志工實際與失智症者接觸，讓志工了解與失智症溝通互動的STE2P技巧（微笑-Smile、謝謝-Thanks、眼神接觸-Eye contact、擁抱當下-Embracing the moment、耐心-Patience）。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59047
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