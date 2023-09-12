北捷橘線車廂內驚見「1優化」！效仿國外做改變 通勤族反應曝光
台北捷運是許多上班族、學生每天通勤必搭的大眾工具，但尖峰時段也因此常常把車廂擠得水洩不通。日前橘線「中和新蘆」也被許多通勤族比譽為「台版東京地鐵」，對此，北捷公司也立刻效仿國外做改變，將車廂空間作出優化，乘客反應也曝光了。
記者潘毅/綜合報導
台北捷運公司指出，為了提升乘客搭乘舒適度，因此參考韓國、新加坡等國外地鐵作法，自8月1日起試辦改裝中和新蘆線2部列車，將第2至5節車廂車門前方中央立柱移除，創造更加順暢的搭乘動線，此外車廂內還多了「請往車廂內部移動」、「下車等候區」宣導指標，提醒民眾乘車時，盡量往車廂內部移動，將車門前空間禮讓給準備下車的旅客。
北捷也表示，第1、6節車廂，因平日離峰及假日全天開放自行車上捷運，且自行車需停放於車門前中央立柱兩側，因此予以保留，未來將持續蒐集旅客意見，納入後續試辦評估參考。
北捷橘線在車廂門口新增一大塊「下車等候區」的消息曝光後，立刻有許多通勤族大讚「希望之後能在潮最多的板南線測試」、「請佔用門口區的乘客離開，希望有用」、「門神會拉長停靠時間，甚至造成後車臨時停車」。
但也有一部分人不看好成效，並提出相關建議「覺得門口標示禁止站立好像比較有用」、「 要開罰才有意義吧，站在該區卻到站未下車就可以開罰」、「門神沒在管你什麼區的啦」、「門神們這麼喜歡靠著玻璃擋板，那乾脆直接把擋板高度減半，足夠防止座位乘客跌出去就行」、「對眼睛黏在手機上的門神無效」、「但擠沙丁魚時還要在乎這區嗎」。