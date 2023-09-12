孟耿如停工陪黃子佼熬性騷醜聞 忍2個月千字心聲曝近況
32歲孟耿如去年生完小孩後，在今年宣布要復出拍戲，沒想到6月被老公黃子佼的涉嫌性騷的風波影響，戲也沒拍成。2個多月過去了，她停工期間雖偶爾會發發動態分享日常，但也沒多寫些什麼。她今（12）晚突然發表千字文向關心她的粉絲分享近況，透露除了經營品牌、創作、照顧家人，心靈上也有所啟發。
記者蔡依庭／綜合報導
孟耿如今夜在臉書寫下落落長的分享文，透露以前脾氣非常不好，又憤世嫉俗，工作累的時候愛抱怨、工作接的不如預期也抱怨，「一路到現在大家常會覺得我是個沒有脾氣的人，我想說的是，讓我情緒控制越來越好真的不是一個瞬間」。
她認為，一個人的環境若遭受變化，影響最大的人就是自己，當然用什麼心境去面對困境相當重要，也是成長重要的關鍵，「我意識到，當我情緒不好時，做的決定常常是衝動的，雖然現在還不是最完美的狀態，但我很愛自己的不完美」。
她接著分享學生時代，就懂得想要什麼成果，必會有些犧牲，連孟媽媽也不解女兒為何如此認命，「但長大後我真的很感激自己的經歷，知道自己要努力付出才會有收穫，有時候的收穫不只是金錢、而是內心的鍛鍊，很多人可能會覺得我是個幸運的孩子，好像順順利利的走在自己的軌道上，也許我是幸運吧？但我真的把握住了很多該把握的機會，花時間努力學習和成長」。
※【NOWnews 今日新聞
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