史上第一次！蘋果首銷「印度製iPhone 15」 與中國製同步販售
蘋果今年的秋季發表會正式登場前，外界普遍認為首批銷售的新機「iPhone 15」將會有部分由印度組裝，不過就在發表會登場前，《彭博》引述消息人士指出，今年將是蘋果首度改變「第一批開賣由中國製造的新機」傳統，而改為在新品發佈日當天同時販售在印度組裝的iPhone。
國際中心楊智傑／綜合報導
蘋果公司近年來有意將生產組裝鏈外移，印度自2017年起就開始負責生產舊款型號，直到去年蘋果開始在印度生產組裝新款的iPhone 14，顯示蘋果在中國疫情封鎖政策之下，有意降低對中國製造的依賴程度。《彭博》（Bloomberg）報導指出，今年推出的iPhone 15系列雖然多數仍在中國生產，但在印度生產實力與產量與中國的差距逐漸被縮短後，今年將會同步販售兩國組裝的新款手機。
報導指出，這些印度生產的首批販售iPhone新機將會被直接分配到印度和部分其它市場，不過出自無法預期的物流進度，印度製的iPhone新機可能稍微延後到貨；iPhone 15的生產、組裝、販售標誌著印度對電子產品雄心達到里程碑，目前全球有將近7%的iPhone是在印度製造，但蘋果公司預期到了2025年，這個數字將加至 25%。
《the Verge》則分析指出，縮短印度與中國兩地工廠生產量能的決策一方面有助於擺脫過於仰賴中國生產，另一方面也能避免印度政府為了保護當地而設立向外企徵收高昂關稅的法規，與此同時有鑑於中國民族主義情緒高漲，政府鼓勵公部門和消費者放棄iPhone，轉而選擇華為等本土品牌，眼下確實是轉向擁抱印度市場的好時機。