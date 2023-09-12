巴氏量表放寬憂移工管理！勞動部擬重啟外展看護：民眾免當雇主

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該政策何時能上路？蔡孟良表示，政策已定案，相關細節跟衛福部再做確認後，很快就能上路，兩部會在今天開會前就在準備相關作業，行政程序上會盡力處理，相信可以樂觀期待，民眾不用擔心。
身心障礙聯盟秘書長洪心平指出，即使門檻放寬也不見得有足夠人力會進來，質疑真的有足夠的外籍看護補充人力嗎？尤其疫後都要等待3個月以上，才有可能媒合成功，找到人後還要花很多時間訓練。
家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋提到，很多民眾以為只要請到人，就能一勞永逸，但聘用後才是問題，包括移工失聯、照顧技巧不熟練等，仲介只負責招選，後續的管理、訓練都得由民眾承擔，呼籲政府既然將外籍看護視為補充人力，就應納入長照政策總體管理，並啟動外籍移工背後支持方案，否則外籍看護遇到問題、勞資爭議，恐求助無援。
蔡孟良說，移工不是商品，買了就來，不只台灣有相關規定，來源國也有自己的規定，時間成本、過程都需要等待；照護人力一直有在規劃，但長照人員培力及需求落差一直存在，勞動部每年都有配合衛福部辦理本國照服員訓練，一年培訓9000多位，卻並非全數投入照顧體系，因此才要引進外籍看護工。
但他強調，家庭引進外籍看護工之後，不是移工來了，就什麼都不管，應該營造很好的環境，慢慢適應、培訓，雙方有良性互動，才能減少移工失聯、勞資爭議等問題，勞動部也持續努力，協助家庭聘僱的和諧。
蔡孟良指出，除了有要求看護工在來之前就要培訓外，目前《長期照顧服務法》也有補充訓練，但可能很多雇主因應家庭照顧需要，不願意讓看護工出門上課，勞動部已發展多元訓練管道，包括地方政府開專班訓練、到宅指導等，以及開設數位課程，且正在規劃線上結合線下的訓練課程。
針對外籍看護移工沒有資源、支援系統，有問題只能向雇主反映，恐讓雙方陷入對立局面。蔡孟良透露，過去曾試辦「外籍看護工外展看護服務試辦計畫」，由居服單位引進外籍看護，與台籍的照服員組成居家服務團隊，對家庭提供服務，外籍看護有任何問題，會由該團隊與家庭溝通，成為外籍看護的後盾，且移工是由居服單位申請引進，人力早就備在那裡，當民眾有需求，只要一通電話，人就會到，不用再等待引進移工的時間，最近有在思考重啟相關計畫，希望把服務缺口補起來，並讓制度重建的更完善，相信可以改善目前遭遇的種種問題。
洪心平建議，長照制度中的照顧服務跟外籍看護應該雙軌制，畢竟聘用外籍看護是民眾自己付錢，不該被政府長照服務屏除在外，這樣會讓民眾不知道本國照服員與外籍看護的服務差別，另外，外籍看護既然是補充人力，就應該讓更專業的長照居服員帶領他們，增進照護技巧、兼顧案主需求等，雙軌進行。