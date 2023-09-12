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巴氏量表放寬憂移工管理！勞動部擬重啟外展看護：民眾免當雇主

▲公視「有話好說」今（12）日邀集民團、勞動部勞動力發展署長蔡孟良談看護移工新變革，蔡孟良透露將重啟「外展看護」計畫。（圖／翻攝自有話好說頻道）
▲公視「有話好說」今（12）日邀集民團、勞動部勞動力發展署長蔡孟良談看護移工新變革，蔡孟良透露將重啟「外展看護」計畫。（圖／翻攝自有話好說頻道）

記者李琦瑋／台北報導

衛福部、勞動部今天就「巴氏量表」免評即可聘雇外籍看護族群放寬進行討論，衛福部會後表示，將針對3族群放寬；勞動部指出，相關法規預估今年底上路，初估將增2萬名移工。民團在晚間公視「有話好說」節目中，憂心人力不足、後續管理問題，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良透露，目前正評估重新啟動「外籍看護工外展看護服務試辦計畫」，也許能夠改善種種問題。

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衛福部今天邀集專家學者召開會議並決議放寬免經巴氏量表評估聘用門檻，包括使用長照服務6個月以上、輕度失智症、就原限制特定身心障礙重度等級以上進行調整，預估約有60萬個家庭受惠。

該政策何時能上路？蔡孟良表示，政策已定案，相關細節跟衛福部再做確認後，很快就能上路，兩部會在今天開會前就在準備相關作業，行政程序上會盡力處理，相信可以樂觀期待，民眾不用擔心。

身心障礙聯盟秘書長洪心平指出，即使門檻放寬也不見得有足夠人力會進來，質疑真的有足夠的外籍看護補充人力嗎？尤其疫後都要等待3個月以上，才有可能媒合成功，找到人後還要花很多時間訓練。

家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋提到，很多民眾以為只要請到人，就能一勞永逸，但聘用後才是問題，包括移工失聯、照顧技巧不熟練等，仲介只負責招選，後續的管理、訓練都得由民眾承擔，呼籲政府既然將外籍看護視為補充人力，就應納入長照政策總體管理，並啟動外籍移工背後支持方案，否則外籍看護遇到問題、勞資爭議，恐求助無援。

蔡孟良說，移工不是商品，買了就來，不只台灣有相關規定，來源國也有自己的規定，時間成本、過程都需要等待；照護人力一直有在規劃，但長照人員培力及需求落差一直存在，勞動部每年都有配合衛福部辦理本國照服員訓練，一年培訓9000多位，卻並非全數投入照顧體系，因此才要引進外籍看護工。

但他強調，家庭引進外籍看護工之後，不是移工來了，就什麼都不管，應該營造很好的環境，慢慢適應、培訓，雙方有良性互動，才能減少移工失聯、勞資爭議等問題，勞動部也持續努力，協助家庭聘僱的和諧。

蔡孟良指出，除了有要求看護工在來之前就要培訓外，目前《長期照顧服務法》也有補充訓練，但可能很多雇主因應家庭照顧需要，不願意讓看護工出門上課，勞動部已發展多元訓練管道，包括地方政府開專班訓練、到宅指導等，以及開設數位課程，且正在規劃線上結合線下的訓練課程。

針對外籍看護移工沒有資源、支援系統，有問題只能向雇主反映，恐讓雙方陷入對立局面。蔡孟良透露，過去曾試辦「外籍看護工外展看護服務試辦計畫」，由居服單位引進外籍看護，與台籍的照服員組成居家服務團隊，對家庭提供服務，外籍看護有任何問題，會由該團隊與家庭溝通，成為外籍看護的後盾，且移工是由居服單位申請引進，人力早就備在那裡，當民眾有需求，只要一通電話，人就會到，不用再等待引進移工的時間，最近有在思考重啟相關計畫，希望把服務缺口補起來，並讓制度重建的更完善，相信可以改善目前遭遇的種種問題。

洪心平建議，長照制度中的照顧服務跟外籍看護應該雙軌制，畢竟聘用外籍看護是民眾自己付錢，不該被政府長照服務屏除在外，這樣會讓民眾不知道本國照服員與外籍看護的服務差別，另外，外籍看護既然是補充人力，就應該讓更專業的長照居服員帶領他們，增進照護技巧、兼顧案主需求等，雙軌進行。

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