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疫後消費大爆發！前7月刷卡2.4兆新高　2銀拿下單月發卡、刷卡王

▲根據金管會統計，國人今（2023）年前7月信用卡簽帳金額突破2.4兆元，創史上同期新高，台北富邦銀行再奪單月發卡王，中信銀拿下單月刷卡王寶座。（圖／NOWnews資料照）
▲根據金管會統計，國人今（2023）年前7月信用卡簽帳金額突破2.4兆元，創史上同期新高，台北富邦銀行再奪單月發卡王，中信銀拿下單月刷卡王寶座。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

疫後復報復性出國潮發威，根據金管會最新統計，今（2023）年7月國人信用卡簽帳金額3276億元，雖然較6月減少，但累計前7月已刷出2兆4281億元，創史上同期新高，亦較去年同期增加4759億元、年增24.38%。若就個別銀行發卡情況來看，台北富邦銀行7月連續4個月居發卡王寶座，單月發卡量36萬977張，主要來自Costco聯名卡、J卡的貢獻，而中信銀行則以559.7億元拿下7月刷卡王，累計前7月簽帳金額4371億元也拉大與第2名國泰世華銀行的差距。

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金管會統計，今年7月國內信用卡簽帳金額有3276億元，不僅較6月大減2005億元，也比去年7月少了803億元，不過，累計今年前7月簽帳金額已達2兆4281億元，創下史上同期新高紀錄，年增24.38%。金管會銀行局分析，主要去年綜所稅延遲至6月底申報，刷卡稅款7月才入帳，去年7月單月簽帳金額達4079億元，在基期明顯墊高下，導致今年金額對比單月、去年同期都呈現衰退。

不過，銀行局表示，今年7月在旅遊潮帶動下，前5大發銀行就刷出2252億元，海外簽帳金額亦較去年同期成長至少2成。由於8月仍是暑假旺季，接著9月還有學費刷卡需求，之後更進入百貨週年慶與中秋連假、雙十連假、雙11購物節，還有12月的耶誕及年終購物潮等，市場預期全年刷卡額有望突破4兆元再創新高。

而截至今年7月底止，國內信用卡總流通卡數6047萬張，有效卡數3827萬張、平均動卡率63.29%。若就個別銀行發卡情況來看，台北富邦銀行7月發卡量達36萬977張，連續4個月拿下單月發卡王，主要來自於Costco聯名卡、J卡等貢獻，而國泰世華單月發卡量20萬 9595張緊追在後，主要是Sogo聯名卡轉換成Cube卡帶動。

7月單月刷卡王則由中信銀行以559.7億元拿下，而且前7月累計簽帳金額更以4371億元拉大與第2名國泰世華的差距。而國泰世華7月刷卡金額為551.6億元，排名第二，累計前7月刷卡額4180億元。

至於玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行7月簽帳金額分別為431.6億元、356.2億、352.6億元排名前5名，但預估8月開始有Costco挹注簽帳表現，台北富邦銀行接下來排名變化也受到關注，尤其在Costco聯名卡加持下，7月流通卡數680萬、有效卡數443萬，已擠下台新銀行晉升至第4大發卡行，尤其預期申辦人數還會再增加，有望再「超車」玉山銀行，成為市場第三大。

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