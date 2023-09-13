疫後消費大爆發！前7月刷卡2.4兆新高　2銀拿下單月發卡、刷卡王

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不過，銀行局表示，今年7月在旅遊潮帶動下，前5大發銀行就刷出2252億元，海外簽帳金額亦較去年同期成長至少2成。由於8月仍是暑假旺季，接著9月還有學費刷卡需求，之後更進入百貨週年慶與中秋連假、雙十連假、雙11購物節，還有12月的耶誕及年終購物潮等，市場預期全年刷卡額有望突破4兆元再創新高。
而截至今年7月底止，國內信用卡總流通卡數6047萬張，有效卡數3827萬張、平均動卡率63.29%。若就個別銀行發卡情況來看，台北富邦銀行7月發卡量達36萬977張，連續4個月拿下單月發卡王，主要來自於Costco聯名卡、J卡等貢獻，而國泰世華單月發卡量20萬 9595張緊追在後，主要是Sogo聯名卡轉換成Cube卡帶動。
7月單月刷卡王則由中信銀行以559.7億元拿下，而且前7月累計簽帳金額更以4371億元拉大與第2名國泰世華的差距。而國泰世華7月刷卡金額為551.6億元，排名第二，累計前7月刷卡額4180億元。
至於玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行7月簽帳金額分別為431.6億元、356.2億、352.6億元排名前5名，但預估8月開始有Costco挹注簽帳表現，台北富邦銀行接下來排名變化也受到關注，尤其在Costco聯名卡加持下，7月流通卡數680萬、有效卡數443萬，已擠下台新銀行晉升至第4大發卡行，尤其預期申辦人數還會再增加，有望再「超車」玉山銀行，成為市場第三大。