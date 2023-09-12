于美人遭酸物理性緊黏賴清德！動怒喊荒謬 批吳沛憶「低俗」
于美人今年4月宣布以無黨籍身份參選2024中正萬華區立委選戰，今（12）日晚間突在臉書大喊：「荒謬！」她因參加台南同鄉會的活動，禮貌性和副總統賴清德打招呼，竟被現任中正萬華區民進黨議員吳沛憶開酸：「不只與賴副總統巧遇，還是身體『物理性』的黏緊緊。」讓一向好脾氣的于美人忍不住反擊，批評對方使用暗示低俗的比喻，在臉書發表聲明。
記者蔡依庭／綜合報導
尤其對方是標榜自己是年輕世代的議員吳沛憶，于美人傻眼表示：「竟然也使用資深老政客才會使用的廉價民粹語言！甚至還使用暗示低俗的比喻！吳議員，妳要帶給社會什麼示範？難道未來總統若不是民進黨籍，妳就不承認他是中華民國的總統？見到侯友宜市長，見到柯文哲主席，妳就要閃躲，視而不見嗎？」
于美人再重申：「我是無黨籍，也一直遵守我的原則，用好的政見來對話。是的，我曾經對政黨有很高、很深的期待，但最終我的期待幻滅了。今天又看到一個高學歷的年輕議員，竟也無法逃脫政黨操弄的宿命，她沉淪的如此迅速，如此地不著痕跡！無言！」
她更提醒吳沛憶，「請妳把注意力放在中正萬華一個一個妳看見的選民身上。畢竟他們已經給了妳4年的機會，好好省思4年來，除了口號，妳曾經帶給中正萬華什麼希望？妳給了中正萬華一絲絲光榮感嗎？選舉會結束，但是善良與正義永遠都在。」