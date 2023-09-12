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于美人遭酸物理性緊黏賴清德！動怒喊荒謬　批吳沛憶「低俗」

▲被議員吳沛憶酸身體物理性緊黏賴清德，于美人批評對方使用暗示低俗的比喻。（圖／NOWnews攝影中心）
▲被議員吳沛憶酸身體物理性緊黏賴清德，于美人批評對方使用暗示低俗的比喻。（圖／NOWnews攝影中心）

記者蔡依庭／綜合報導

于美人今年4月宣布以無黨籍身份參選2024中正萬華區立委選戰，今（12）日晚間突在臉書大喊：「荒謬！」她因參加台南同鄉會的活動，禮貌性和副總統賴清德打招呼，竟被現任中正萬華區民進黨議員吳沛憶開酸：「不只與賴副總統巧遇，還是身體『物理性』的黏緊緊。」讓一向好脾氣的于美人忍不住反擊，批評對方使用暗示低俗的比喻，在臉書發表聲明。

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▲于美人不諱言尋找民怨解方的過程，需要宗教信仰的力量、理想主義的情懷。（圖／記者陳明中攝）
▲于美人對於吳沛憶言論感到荒謬。（圖／記者陳明中攝）
尤其對方是標榜自己是年輕世代的議員吳沛憶，于美人傻眼表示：「竟然也使用資深老政客才會使用的廉價民粹語言！甚至還使用暗示低俗的比喻！吳議員，妳要帶給社會什麼示範？難道未來總統若不是民進黨籍，妳就不承認他是中華民國的總統？見到侯友宜市長，見到柯文哲主席，妳就要閃躲，視而不見嗎？」

▲陶晶瑩（右）一拿到麥克風就直呼「我們剛剛到底聽了什麼」，于美人（左）則表示「藝人也是勞工，不論是否犯錯，勞工的工作權是神聖不可剝奪的」。（圖／三立提供）
▲于美人（左）希望把注意力放在選民身上。（圖／三立提供）
于美人再重申：「我是無黨籍，也一直遵守我的原則，用好的政見來對話。是的，我曾經對政黨有很高、很深的期待，但最終我的期待幻滅了。今天又看到一個高學歷的年輕議員，竟也無法逃脫政黨操弄的宿命，她沉淪的如此迅速，如此地不著痕跡！無言！」

她更提醒吳沛憶，「請妳把注意力放在中正萬華一個一個妳看見的選民身上。畢竟他們已經給了妳4年的機會，好好省思4年來，除了口號，妳曾經帶給中正萬華什麼希望？妳給了中正萬華一絲絲光榮感嗎？選舉會結束，但是善良與正義永遠都在。」

▲于美人不滿被低俗形容緊黏賴清德。（圖／翻攝于美人臉書）
▲于美人不滿被低俗形容緊黏賴清德。（圖／翻攝于美人臉書）

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