獨／聚餐首選西堤牛排、陶板屋！遭酸跌落神壇 王品109字回應了
近日在網路論壇PTT批踢踢實業坊，一則「不愛西堤 陶板屋了」的討論掀起熱議，有網友質疑王品集團2大品牌，TASTy西堤牛排、陶板屋曾是聚餐首選，如今卻跌落神壇。《NOWnews今日新聞》記者詢問業者，獲官方109字回應，「感謝台灣民眾30年來的支持與鼓勵」，也透露會持續研發新品、提供更好的服務氛圍和用餐環境，「希望成為台灣民眾聚餐的首選。」
記者蕭涵云/台北報導
有網友在近日在網路論壇PTT分享，「記得學生時代吃西堤 陶板屋，驚為天人」，認為每道餐點都好吃、氣氛佳；沒想到年過三十後，卻覺得餐點不夠精緻、氣氛也不到絕佳，吃完也只有八分飽吧，「不愛西堤 陶板屋了」，想問卦「是這兩間不行了 還是我嘴巴變刁了」，後續討論掀起熱議。
持正反兩面評價的網友都各自提出看法，有人直指「退步了」、「剩石二鍋撐著」，還說「出社會兩年後就很少去這種店了」，認為「餐點越來越沒誠意」；也有人幫忙緩頰「"平均"來說各服務業都沒以前親切」，分析「陶板屋吃到超膩 每個套餐都試過一輪了 但真的可以吃很飽」，也有網友回應「反指標欸 假日還是大客滿、還是很好吃阿，吃慣了更高級的關係吧」。
對於民眾看法，《NOWnews今日新聞》記者詢問王品集團，業者坦率回覆「王品集團現在有26個品牌，每年都有超過2300萬人（次）到王品集團的餐廳用餐，我們非常感謝台灣民眾30年來的支持與鼓勵。王品集團會持續研發新品、提供更好的服務氛圍和用餐環境，繼續為餐飲貢獻心力，也希望成為台灣民眾聚餐的首選。」