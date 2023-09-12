蘋果出貨量恐下滑！瑞銀估新機下調至7800萬支 分析盼Siri更聰明
2023年的蘋果秋季發表會將於台灣時間9月13日凌晨登場，全球果粉關注全新iPhone 15系列同時，外界多其銷量也多有預測。瑞銀集團（UBS）首先在最新出爐的「亞洲硬體產業透視」報告預估新機出貨量將下調至7800萬支，《路透社》亦在分析中指出全球正處於一個非常低迷的智慧型手機市場，而蘋果已經是出貨降幅最少的品牌了。
國際中心楊智傑／綜合報導
蘋果秋季發表會即將登場，《路透社》分析指出這家全球市值最高的上市公司預計推出全新的iPhone 15系列，但卻深受中國市場限制與品牌競爭的問題困擾。上週，華為開始銷售使用中國製造芯片的「Mate 60 Pro」，同時在中國政府的支持下，其利用衛星通話功能將是優於蘋果的一大亮點，同時北京當局針對iPhone在國內進行使用上的限制，也被視為當地出貨量可能下滑的因素。
同時，瑞銀集團（UBS）最新出爐的「亞洲硬體產業透視」報告中同樣指出，受到中國經濟、華為新機等風險下，認為最新款iPhone 15系列新機出貨量由8千至9千萬支下調至7800萬支，其中報告認為iPhone高階產品如Pro、Pro Max 系列將從去年下半年的62%上揚到今年下半年的63%。
分析公司「TECHnalysis Research」主席歐唐諾（Bob O'Donnell）認為，全球現在進入智慧型手機市場的萎靡期，蘋果出貨量下跌恐怕無法避免，但關於生成式人工智慧的應用則值得期待，「希望能看到一個更聰明的Siri出現」。