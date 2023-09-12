泰國90後雙寶媽身材火辣、打扮時尚 「最美清道夫」：為工作自豪
泰國曼谷一位90後女子Pattaramon Thocharoen，她的外型亮眼、身材火辣，經常在TikTok分享清道夫的工作日常，特別是穿著清道夫工作服坐在路邊唱歌的影片，更是受到廣大網友喜愛，讓她在TikTok有超過30萬名粉絲追蹤。
國際中心楊雅婷／綜合報導
被封為「泰國最美清道夫」的Pattaramon Thocharoen，今年27歲，是兩個孩子的媽媽。已經當媽、又是擔任清道夫的她，跟其他女生一樣愛美。從影片中可以看到，平常做勞力工作的她，有做美甲，上工時也會化妝，雖然遭到部份網友質疑，但Pattaramon Thocharoen態度正面地表示，「人們批評我在工作的時候化妝，為什麼我不能一邊努力工作，同時也保持好看的外表呢？」
外界對「清道夫」有著刻板印象，但Pattaramon Thocharoen強調，她以這份工作為榮，因為她的父親就是一名垃圾車司機，母親也是一名清道夫，「這就是我的父母撫養我長大的職業，我感到相當自豪。」
Thocharoen表示，清道夫的月薪為12000泰銖，自從她在TikTok爆紅後，靠著業配、直播、賣產品等增加了不少收入，讓她的經濟狀況大大改善，日常生活不再拮据，偶爾可以跟家人吃大餐，讓她對現在的生活相當知足。