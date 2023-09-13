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青春期延至24歲情緒波動大
按照國往青春期的年一般認定，19 歲是青春期的尾聲，但科學家評論指出，按社會發展與個體的差異，範圍從 10 歲拉長至 24 歲，這階段的年輕人的情緒波動與變化大，也容易伴隨憂鬱等情緒障礙。
精神科醫師楊聰財也指出，歐美對心理精神健康很重視，「不管是心理生理或環境因素造成精神失調、憂鬱都是值得重視，身體會生病，大腦也會生病，你當然可能因為心裡生病而選擇請假，這是很正常的。」
國小到高中常見社群容貌焦慮
尤其孩子從國小、國中、高中、大學等求學階段，仍然都屬於青春期的範圍，會很在意同儕看法，失戀也會鬱卒、睡不著覺，加上社群科技和資訊爆炸，也有越來越多孩子有容貌焦慮、社群焦慮。
楊聰財表示，「孩子看到社群的貼文，常常覺得自己很醜、很差，或者沒辦法光鮮亮麗旅遊或吃美食，經常覺得比不上別人，自信心低落，都是近幾年值得關注的心理問題。」
心理假往低年齡層推行須有配套
然而要把心理假推行到更低的年齡層卻不是這麼簡單，楊聰財表示，國小、國中和高中請假都需要填寫假卡，並不像大學生的課堂出席這麼自由，即使請心理假是合理的，但可能會被過度關注跟嘲笑。
另外，國高中生的升學壓力很大，如果心理假請假太多次，孩子就會跟不上課業，導致學習動力與到校意願降低，臨床上也遇過孩子放完長假或請超過一個禮拜，上學就會變得很痛苦，就更畏懼上學。
因此該如何兼顧「隱私」、「放假長短」、「課業配套」也都非常重要，除此之外，請心理假要特別注意，孩子請假得理由，並且不能消極處理，應該找出原因協助轉介或留意高風險家庭。
「請假非放著不管」背後原因更重要
楊聰財分享，曾經有一名小五生害怕上學，探查背後原因才知道父母政吵著準備要離婚，而且詢問孩子「要跟媽媽走，還是跟爸爸走？」讓她不敢去上學，因為怕回家後爸爸媽媽就消失了。
「心理問題不像感冒，在家休息就沒事，而是要注意有些心理假背後，很有可能跟家庭衝突、人際衝突、校園霸凌也有關係，不是讓孩子請假就什麼都不管，而是共同找出原提供協助。」
另外醫師也遇過一名國中生表示自覺上課出現幻聽，聽到同學跟老師一直嘲笑他，耳邊還有聲音叫他去捅老師，這種情況就可能需要精神醫療團隊、護理師、社工師、心理師，或者社區心理衛生資源進行介入。
文／謝承恩 圖／黃懷賢
1.諮詢專家:精神科醫師楊聰財
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 「升學壓力、社群焦慮好嚴重」健康心理假應推行至國高中，專家提出配套