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感染症醫學會理事長黃立民也指出，新冠疫情打亂了傳染疾病的流行季節，之前邁入夏季但流感疫情還在攀升，現今又要開始進入秋冬季，也同樣面臨雙病毒 H1N1、H3N2 的夾擊，需要別注意。
流感跟一般感冒不同
感冒的致病原包含多達數百種不同的病毒，與流感是由感染流感病毒引起不同。一般而言，流感的症狀較一般感冒來得嚴重，容易出現明顯的全身無力、頭痛、發燒，通常症狀發作較突然。
而且得到流感後，痊癒的時間也比一般感冒長，需 1 至 2 週才能完全恢復，而且容易引起併發症(如肺炎、腦炎、心肌炎等)，甚至導致死亡，因此若出現發燒、頭痛、疲倦等，就須警覺是流感。
A型流感傳染力強
另外 A 型流感比 B 型流感容易傳染，因為除了人類之外，它也可以傳染給豬、禽鳥類，病毒很容易突變，使人體的免疫系統很難一下子就認出來、把它殺死，也容易造成大流行。
此外，疾管署也提醒，流感的傳染力在症狀出現後 3 至 4 天內最強，有研究指出，成年感染者病毒排放高峰是發病後 2 至 3 小時，直至發病後第 5 天。
但免疫不全者，排放病毒的期間可能達數週或數月，兒童亦較早開始排放病毒，且量較多，時間較久，最長可達 21 天，所以老年人和兒童要特別提高警覺。
備妥流感疫苗及公費流感藥
尤其 A 型流感因為急性呼吸道感染的症狀比較明顯，也容易併發成嚴重肺炎、急性呼吸窘迫症候群、敗血性休克及多重器官衰竭等重症而造成死亡，每年10月都會有公費流感疫苗接掌，家長也須提高警覺。
萬一不小心感染了流感，目前醫院社有公費流感抗病毒藥劑配置於各縣市約4千家合約醫療機構（可見疾管署「流感防治一網通」查詢），配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙等。
圖、文／謝承恩
1.資料來源:疾管署季節性流感防治
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： A 流感連三周升溫從「夏季延燒入秋」！2 族群感染後放毒潛伏期加長要小心