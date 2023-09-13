今日我最嫩／曝幼時不愛留長髮、穿裙　吳欣岱從政波浪長髮成招牌

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具全國知名度的美女醫師吳欣岱，2024將代表台灣基進黨參選港湖區立委，挑戰民進黨現任立委高嘉瑜與國民黨參選人李彥秀，自認為是選區中「本土派」唯一選擇，更向泛綠支持者喊話不必含淚投票，港湖三姝激戰白熱化。而吳欣岱在螢光幕前波浪長髮的外型讓人印象深刻，她透露小時候媽媽喜歡幫她打扮長髮、穿裙，讓她覺得很彆扭，後來自己也習慣長髮造型。
回憶起小時候，吳欣岱透露，在幼稚園的時候，自己的頭比其他小朋友都還大，看起來呆呆笨笨的，也因為遺傳頭色比較黃，留長頭髮看起來更明顯，媽媽喜歡幫她打扮長髮、穿裙，讓她覺得很彆扭，後來自己也習慣長髮造型。
對於從醫師從政，吳欣岱說，自己與先生都是醫生，在有孩子之前對政治並不關心，心想不管如何生活與工作都很穩定，直到孩子出生後，才深深體會，無論賺再多的錢，都沒辦法保障小朋友能在每個人意見都受到重視的環境長大，才開始關心政治。
從政治冷感的投入政治，吳欣岱表示，適逢韓國瑜參選高雄市長，自己才慢慢開始關心政治，當初高雄被稱「又老又窮」，但以她的居住經驗覺得在高雄很舒服，直到韓國瑜當選後，發現住家旁邊的輕軌工程停擺，很多活動似乎是辦給少數族群參加，另感受到城市有更多的對立。
距離2024大選逼近，港湖區泛綠整合未果，港湖雙姝近來也成為媒體焦點，對手高嘉瑜喊出整合式民調，甚至有名嘴獻計，建議民進黨主席賴清德用不分區安全名單換整合。對此吳欣岱也表示，沒有收到這樣的邀請，重申自己不是郭台銘，「說選到底就是選到底」。