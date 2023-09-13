教宗方濟各《在旅途中》檢討神父侵犯案！陳建仁夫人羅鳳蘋被感動
「2023世界民族電影節」閉幕片《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》，昨（12）日舉行特映會，現場除聖露西亞、沙烏地阿拉伯等駐台使節，更湧進上百名神職人員朝聖。本片描述教宗方濟各就任9年間，深入走訪53個國家的歷程，更首度針對「神父侵犯未成年人事件」提出檢討，突破教廷保守形象。面見過教宗方濟各的行政院長陳建仁夫人羅鳳蘋，看完電影深受感動：「太好了！」
記者黃雅琪／綜合報導
獲奧斯卡提名的義大利導演吉安弗蘭科羅西，以《一條大路通羅馬》勇奪威尼斯金獅獎、《海上焰火》獲柏林金熊獎後，再推新作《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》；羅西的作品向來為難民、貧民喉舌，左派立場鮮明，連梵蒂岡也必須尊重他。教宗方濟各片中言行突破教廷保守形象，他不僅首度針對「神父侵犯未成年人事件」、「加拿大文化種族滅絕事件」等教會犯下的錯誤提出檢討，甚至為他所任命的智利主教「包庇侵犯案」對民眾道歉。
在電影《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》中，教宗方濟各一反過去人們遠赴梵蒂岡朝聖模式，主動出訪世界各地「朝聖」民眾，在巴西他呼籲世人團結、在古巴他鼓舞年輕人追尋夢想、在美國他直指軍火販賣問題嚴重，更首度檢討神父侵犯未成年事件，在智利、墨西哥他呼籲讓受刑人擁有尊嚴，在肯亞他急欲解決貧窮問題，更為兒童的教育與權益，專程走訪加拿大和馬達加斯加。
台灣少數面見過教宗方濟各的行政院長陳建仁夫人羅鳳蘋，以及今年5月才訪問梵蒂岡的文化部次長王時思，也都專程出席欣賞本片，為即將開跑的「2023世界民族電影節」提前暖身。陳院長夫人認為教宗方濟各不袒護犯錯非常有勇氣，整部電影看完令她十分感動：「太好了！」「2023世界民族電影節」將於9月15日至24日登場，閉幕片《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》將於9月28日全台上映。
※【NOWnews 今日新聞
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